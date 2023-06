Früher war immer die alte Polaroid dabei, nun ist es das Handy. Das hat den Vorteil, dass wir per Instagam an Patti Smiths Fotos teilhaben können. Bild: AFP

Patti Smith kann alles. Schreiben, singen, fotografieren. Außerdem interessiert sie sich auch für alles, weshalb sie alles das, was sie kann und wofür sie sich interessiert, freigiebig in den sozialen Netzwerken ausbreitet. Allerdings wäre sie auch nicht Patti Smith, wenn sie das nicht in ihrer eigenwilligen Patti-Smith-haften Weise täte.

Auf Instagram findet man sie schon lange, seit dem 20. März 2018, um genau zu sein. Die Idee dazu hatte ihre Tochter Jesse, denn Accounts in Smiths Namen gab es schon einige, nur eben keinen von ihr selbst. Und weil sie ohnehin jeden Tag fotografiert und etwas schreibt, warum sollte sie das nicht im Internet tun? @thisispattismith nannten sie den Account, den Mutter und Tochter gemeinsam einrichteten, damit gleich alle wissen würden: Sie ist es wirklich.

„You guys make me so happy“

Als erstes Foto wählte sie eines ihrer eigenen Hand, ein archaisches Symbol, das man bereits in der Steinzeitmalerei kennt, wie sie in der Einleitung zur überarbeiteten Buchversion „Buch der Tage“ schreibt. Seitdem postet sie nahezu jeden Tag ein Foto aus ihrem unerschöpflichen Archiv oder einen Schnappschuss aus ihrem Alltag, erinnert an Geburtstage, an Verstorbene, an Freunde oder Künstler oder Künstlerfreunde.

Früher diente ihr eine Polaroidkamera dazu, die immer dabei war, doch das Filmformat ist nicht mehr erhältlich. Nun ist es eben Instagram, das Polaroid des einundzwanzigsten Jahrhunderts. Dazu kurze Notizen, unterwegs in ein Heft geschrieben oder direkt ins Telefon.

Inzwischen hat sie eine eigene Form gefunden. Jeder Eintrag beginnt mit „This is“, danach ein Absatz, zum Beispiel ging es vor vier Tagen weiter mit: „Jesse and me / waiting for our / dumplings. / Grateful to / share such / a simple / pleasure / together.“ Immer mit Absätzen unterbrochen, was automatisch den Lesefluss verlangsamt – man unterbricht das schnelle Scrollen für einen Moment und gibt ihr bereitwillig etwas mehr Zeit als den anderen Posts.

Auf dem ersten Bild Tochter Jesse, auf dem zweiten sie selbst im Chinarestaurant, Schüsseln und Stäbchen schon bereitliegend. „You guys make me so happy“, kommentiert Michael Stipe, bekanntermaßen Sänger von R.E.M. und begeisterter Follower, der immer ein paar freundliche Worte findet.

Dann wieder, am 12. Mai, das körnige Bild einer grauen Anzugjacke. „This is“ der Anzug von Joseph Beuys, der an diesem Tag Geburtstag hat. „A Master of many things marvelous and incomprehensible“ sei er, und darunter kommentieren andere, wo sie schon überall Beuys-Installationen gesehen haben, in London, in Paris, in Darmstadt.

Deutsche-Bahn-Kaffee für die Boheme

Vor Kurzem erst war Smith in Köln, besuchte den Dom und brachte ihren 1,1 Millionen Followern das Gerhard-Richter-Fenster näher. Sogar ein öder Deutsche-Bahn-Kaffee in Hagen sieht, neben einem Gedichtband von Rimbaud, bei ihr noch irgendwie nach Boheme aus. In Amsterdam schaute sie sich Vermeer-Bilder an, „beautiful“ findet das Michael Stipe, mit einem blauen Herzen dahinter.

Dazu kommen kleine Ansprachen, manchmal liest sie ein Gedicht oder singt „People have the power“, oder sie hat sich einfach einen neuen Teekessel gekauft, weil der alte kaputtgegangen ist. Längere Texte und Videos aber, viele mit Buchempfehlungen oder über Künstler, die sie besonders mag, oder über das Leben an sich, finden sich immer häufiger auf ihrem Substack. Patti-Smith-Ultras abonnieren sie also am besten auch dort.

Auf Instagram bleibt sie bei der kurzen, bewährten Form mit den vielen Absätzen. „We are all alive together“, steht in ihrer Bio, und darum geht es auch: um das Hinterlassen von Spuren im Leben anderer.

Auch wenn wir nicht ganz so viele interessante Menschen kennen und gekannt haben wie Patti Smith, worüber man bei ihrem Account durchaus auch staunen kann, so sind wir einander doch Zeitgenossen. Und kommen daher nicht ganz drum herum, uns gegenseitig zu beeinflussen, zum Beispiel indem wir uns Dinge zeigen, die uns berührt haben, seien es Kathedralen oder Teekessel.

Die Geste ist eine zeigende, dazu kann man sich die Künstlerin vorstellen, an ihrem Schreibtisch, Katze Cairo auf dem Schoß, und sie hält uns etwas hin und sagt „this is“, und dann kommt irgendetwas Kleines, aber Interessantes. Manchmal vergisst man es wieder.

Und dann wieder erinnert man sich und googelt, und schon ist etwas in Gang gesetzt. Ein Vorgang der gegenseitigen Bereicherung, könnte man sagen, und das nur, weil wir gerade gleichzeitig am Leben sind. Ist das nicht ein wunderbarer Zufall?