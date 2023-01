Eine Ode an die Verwahrlosung : Ihr findet mich mit Candy Crush im Bett!

Wer krank ist und sich dabei noch schlechter als ohnehin schon fühlen will, muss nur auf Instagram gucken: Da sehen alle auch erkältet schick aus und haben ihr Leben noch im Griff. Was soll das? Die Kolumne „Überschätzt/Unterschätzt“.

Wenn ich mitbekomme, auf welche Weise andere Leute erkältet sind, kriege ich Komplexe. Da wird zum Markt gegangen, Suppengemüse gekauft und erst mal eine kräftige Brühe gekocht. Da werden Kurkumashots getrunken, Vitamininfusionen gemacht und zwischendurch auch mal im Park spaziert (man kann sich ja dick einpacken).

Und natürlich: Es wird auch gearbeitet, zumindest ein paar E-Mails und der eine Call, der ist halt wichtig. Zwischendrin Nasenduschen und mehrmals Inhalieren, ist klar. So viel Energie muss sein. Gerade auf Instagram gibt es derzeit viele Posts von Erkälteten: frisch aussehend, in einen sauberen Hoodie eingepackt, im Hintergrund frische Schnittblumen auf dem USM Regal und der kleine Hund bereit zum Kuscheln. Hashtag #krankseinistdoof #makethebestofit.

Während ich diese Zeilen schreibe (Ibu sei Dank), bin ich selbst erkältet. 39 Grad Fieber, Schüttelfrost, Bronchien komplett zu, Schnupfen, Gliederschmerzen, Rachen rot, Antibiotika. Nur um das klarzustellen: Es gibt natürlich etliche viel schlimmere Krankheiten, mein grippaler Infekt wird irgendwann wieder vorbei sein. Aber wenn man drinsteckt, fühlt es sich schon sehr elendig an. Chapeau an alle, die zu diesen Zeiten mit kranken Kindern in einem Strudel aller möglichen Viren zu Hause feststecken, ich heule schon beim Gedanken daran.

Die Taschentücher sind alle

Jedenfalls habe ich noch nie so auf mich herabgeschaut wie in diesem Moment. Dabei ist heute mein Geburtstag. Normalerweise der Tag im Jahr, an dem ich mich glamourös fühle wie eine lebende Legende. Im vergangenen Jahr hatte ich einen Glitzerpailletten-Bleistiftrock und Lackhighheels an, war in einem Spa-Hotel und habe mich mit Schampus und Schwarzwälder Kirschtorte feiern lassen. Lady Gaga meets Black Pink meets Marcus Prinz von Anhalt (durch die Sauna und den Alkohol war mein Gesicht gerötet). Nach einem Jahr Durchackern fand ich: Mir steht das zu.

Dieses Jahr folgendes Szenario: Ich liege im Bett, die Daunen in der zerknitterten Decke sind nur noch am Fußende, und alles ist durchgeschwitzt. Um mich herum liegen benutzte Taschentücher, beziehungsweise handelt es sich um Klopapier, weil meine Taschentücher alle sind. (Übrigens auch die letzte Rolle.)

Was würden Menschen machen, die ihr Leben im Griff haben? Genau, einen kleinen Mülleimer auf ihrem Nachttisch stationieren. Ich besitze leider keinen Nachttisch. Auf dem Boden an meiner Bettseite vegetieren sämtliche Teetassen, Thermoskannen, Mandarinenschalen, Flipstüten, Schokobonhüllen und Kellogg's-Schüsseln vor sich hin. Das verrät viel über meine kulinarischen Vorlieben, wenn ich krank bin. Statt Suppe will ich Döner und Cola.

Mein Selbstwert sinkt mit jedem Werbespot

Duschen ist, wenn man Fieber hat, keine Option. Wenn der Körper eh nonstop Gänsehaut hat, kann man sich nicht noch nassen Haaren aussetzen. In der Konsequenz könnte man meine Haare gerade als Negativbeispiel für jede Shampoowerbung ablichten. Der Moment, in dem die Krankheit zugeschlagen hat, manifestiert sich in meinem Augen-Make-up, da ich es noch nicht geschafft habe, mich seitdem richtig abzuschminken. Das verleiht mir leider keinen sinnlichen „Smokey-Eyes-Look“, sondern ich sehe aus wie ein fahler Bestatter. Noch mal zur Gegenüberstellung: Normalerweise wäre ich um diese Uhrzeit in feierlicher Pose am Korkenknallen. Stattdessen befinde ich mich in halb liegender Position, mit dem Kopf angelehnt ans Bettteil, inklusive Doppelkinn.

Was ich mache? Ich habe mein Handy in der Hand, ein Podcast läuft, und ich spiele Candy Crush. Und zwar sehr lange. Jedes Mal wenn ich auf „Werbespot anschauen, um ein neues Leben zu bekommen“ klicke und mein Podcast dadurch unterbrochen wird, sinkt meine Selbstwert-Skala um ein paar Punkte. Ich könnte ja wenigstens schlafen oder einen Smoothie trinken, aber sich so einer Zeitverschwendung hinzugeben?!

Jetzt kommt das große Aber: Am Ende werde ich in der Regel schnell wieder gesund und blicke irgendwie nostalgisch auf meine Erkältungszeit zurück. Wie ich mich meinem schwachen Zustand einfach hingegeben habe. Auf meine eigene, faule Art und Weise.

„#makethebestoutofit“ und Kurkumashots werden überschätzt. Selbstfürsorge heißt eben manchmal auch, mit der eigenen Verwahrlosung Frieden zu schließen. Sich nicht mit anderen erkälteten Überperformern zu vergleichen. Vielleicht mal stoßlüften, vielleicht mal das Gesicht waschen. Aber vielleicht auch einfach nicht.