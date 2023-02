Aktualisiert am

Ich habe die überquellenden Wäschekörbe noch immer vor Augen. Ständig stand einer, manchmal sogar zwei von ihnen vor mir, gefüllt mit sauberen, aber ungebügelten T-Shirts, Pullovern und Hosen. Sie standen da wie eine stumme Prophezeiung, die spricht: „Du wirst uns nicht los und dein Leben niemals vollständig im Griff haben.“

Dabei war ich gerade erst in meine erste eigene Wohnung gezogen. Und ich war auch bereit, endlich meinen eigenen Haushalt zu führen – und genau dann für Ordnung zu sorgen, wenn mir danach war. Wären da nur nicht diese Wäschekörbe.

Bis zu meinem Auszug aus dem Elternhaus habe ich mich vor dem Bügeln immer erfolgreich gedrückt. Doch mit dem Einzug kam ich nicht umhin, mir destilliertes Wasser, Bügelbrett und Bügeleisen zuzulegen. Ich war nun schließlich selbst für meine Wäsche verantwortlich.

Aber wem war ich die glattgebügelte Kleidung eigentlich schuldig?, fragte ich mich, nachdem bereits Wochen verstrichen waren, in denen die Berge in den Wäschekörben unaufhörlich weiter wuchsen, ich das Bügeleisen aber immer noch nicht angerührt hatte. Erst, weil mir einfach der Antrieb fehlte. Die Kleidung in die Maschine zu stopfen, diese anzustellen und nach dem Waschen aufzuhängen, dauert nur wenige Minuten – bügeln hingegen kann Stunden dauern.

Bemerkt hat die Falten bisher – niemand

Dann kam die Sorge dazu. Schiefgehen kann beim Bügeln schließlich einiges. Ist die Hitze nicht richtig eingestellt oder lässt man das Bügeleisen versehentlich zu lange auf einem Kleidungsstück liegen, können unschöne Brandflecken entstehen. Begutachten lässt sich das etwa in einer Folge der ARD-Serie „Türkisch für Anfänger“, in der Mutter Doris stolz ist, sich endlich mal als Hausfrau bewiesen zu haben – auf dem Rücken von Metins Hemd aber ein brauner Abdruck in Form des Bügeleisens prangt. Daraus lernen wir: Wer den Dreh nicht richtig raus hat, kann sein feines Abendkleid im Handumdrehen ruinieren.

Ich finde: Bügeln wird überschätzt. Vor allem, weil man es sich einfach sparen kann, wenn man ein paar Sachen beachtet: Schleudern auf maximal 800 Umdrehungen pro Minute, die Kleidungsstücke direkt danach gut ausschütteln und anschließend ordentlich und möglichst nicht zu eng aneinander auf dem Wäscheständer aufhängen. Die meisten Falten haben sich dann schon ausgehangen. Wenn die Kleidungsstücke trocken sind, streiche ich sie glatt, lege sie grob zusammen und räume sie statt in den Wäschekorb direkt in den Schrank. Das war’s.

Dazu kommt: Längst dominiert Polyester die Kleidungsindustrie. Nachhaltig ist das nicht, aber Kleider, Blusen und Blazer sind meistens sogar noch faltenfrei, wenn man sie zusammenknüllt, in einen Koffer wirft, verreist und erst fünf Tage später aus dem Koffer herausnimmt. Wenn Sie ein Hemdenträger sind, werden Sie mir an dieser Stelle vermutlich widersprechen. Mein Tipp: Pulli drüber, Kragen rausschauen lassen, fertig. Im Sommer tut es ein Jackett mit einem T-Shirt darunter. Glauben Sie mir: Niemand wird die ungebügelte Wahrheit darunter bemerken.

Auch ich habe mir am Anfang Gedanken gemacht, ob jemandem die Falten auf meiner Kleidung auffallen würden. Aber weder beim Date, noch beim Familienessen oder Vorstellungsgespräch bin ich jemals darauf angesprochen oder gar dafür getadelt worden, dass mein Outfit nicht glatt genug gewesen ist. Im Gegenteil: Falten, ob auf der Haut oder Kleidung, erzählen Geschichten. Sie bedeuten nicht, dass man sein Leben nicht im Griff, sondern dass man eines hat.