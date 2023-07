Mit was kann man auf Instagram mehr Erfolg haben als mit dem Vorspiegeln einer perfekten, heilen Welt? Mit dem öffentlichen Zerschlagen dieser Welt. Das beweist der Influencer Julian Zietlow seit diesem Frühjahr. Zietlow war mal ein erfolgreicher Fitness-Influencer, der Männern versprach, sie mit einem „Zehn-Wochen-Programm“ zu Bodybuildern zu machen. Frauen sollten mit seinen Kursen in der gleichen Zeit Kleidergröße „Size Zero“ erreichen, was als Anleitung zur Magersucht kritisiert wurde.

Zietlow trainierte auch Prominente wie den Rapper Sido, außerdem gründete er mit seiner Frau, der Influencerin Alina Schulte im Hoff, ein Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel. Die Rocka Sports GmbH machte 2021 etwa 22 Millionen Euro Umsatz. Auf Instagram inszenierte das Paar, das im Teenageralter zusammengekommen war, einen Heiratsantrag, zwei Schwangerschaften und den Kauf einer Villa in Berlin.

In dem Haus wohnt Zietlow mittlerweile nicht mehr, auch die Firma und die Frau ist er los. In einer Pressemitteilung des Unternehmens hieß es kürzlich: „Zum 21. Juni 2023 hat die langjährige Prokuristin Alina Schulte im Hoff die Geschäftsführung und alle Geschäftsanteile der Rocka Sports GmbH vom bisherigen geschäftsführenden Gesellschafter Julian Zietlow übernommen.“ Auf ihrer Instagram-Seite schrieb Alina Schulte im Hoff dazu: „Die letzten Wochen waren teils sehr herausfordernd für alle Beteiligten.“ Was war passiert?

Er folgt seinem „highest excitement“

Ihr Mann hatte sich vergangenes Jahr zunächst monatelang auf Instagram nicht mehr zu Wort gemeldet, bis er in diesem April ein Video veröffentlichte, in dem er mit einer jungen Frau in Thailand zu der Liedzeile „Willst du mit mir Drogen nehmen?“ tanzte und sie küsste. Das Feedback der Follower war vernichtend, mehr als 11.000 Likes bekam ein Nutzer für den Kommentar: „17 Jahre Beziehung und Ehe und die Frau dann so demütigen.“

Die Boulevardmedien überschlugen sich, bald hieß es, Zietlow habe sich in Thailand einer „Sex-Sekte“ angeschlossen. Er selbst erklärte, ab sofort nur noch seinem „highest excitement“ folgen zu wollen – seiner „höchsten Begeisterung“ –, und zählte auf, mit welchen Drogen er auf diesem Weg schon experimentiert habe. Vor allem Ayahuasca, ein psychedelisch wirkender Pflanzensud, hatte es ihm angetan.

In den Wochen darauf wurde Zietlows Content immer provokanter. Mal zeigte er sich beim Geschlechtsverkehr mit seiner neuen Freundin, mal sprach er über seine liebsten Sexualpraktiken und beeindruckendsten Rauschgifterfahrungen, dann phantasierte er über Sex mit der 19 Jahre alten Leni Klum – und dazwischen postete er plötzlich Bilder seiner Kinder; deren Mutter und er hatten deren Gesichter bis dahin eigentlich nicht in den sozialen Netzwerken gezeigt. Er tätowierte sich den Schriftzug „I AM GOD“ auf die Brust und auf den Hals einen Lippenabdruck seiner neuen Freundin. Als er nach Deutschland zurückkam, sagte er zu einem RTL-Team, das ihn auf seine Kinder ansprach: „Kinder dürfen auch durch Traumata gehen.“

„Das ist das schlimmste Gefühl der Welt“

Zietlow will seine Kinder allerdings weiter sehen, vergangene Woche zeigte er in seiner Instagram-Story, wie schwierig sich das aktuell gestaltet. Zunächst beschwerte er sich darüber, dass seine Frau ihn während der Ehe ständig unterdrückt und ihn zu immer mehr Leistung angetrieben habe. Dann postete er den Screenshot einer Whatsapp-Konversation mit ihr, um zu zeigen, dass sie ihm aktuell die Kinder entziehe und den Schlüssel für sein Haus deaktiviert habe.