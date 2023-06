Was sucht unsere Single-Kolumnistin in einem Mann? Komplizierte Frage. Auf jeden Fall sollte er bereit sein, emotional zu wachsen. Denn Männer, die an sich arbeiten, sind sexy.

Neulich fragte mich jemand unvermittelt, wie es mit der Männersuche laufe. Das fand ich bemerkenswert, schließlich werde ich nicht müde zu betonen, dass ich keine Männer suche. Die, die ich trotzdem finde, tauchen eher plötzlich auf.

Da sind diese (vermeintlich schicksalshaften) Zufallsbegegnungen, die kurzen Versprechen, die schnellen, süßen, aufregenden Verführungen – die, über die ich gewillt bin, länger nachzudenken, sie in mein Leben zu lassen – die sich aber letztendlich doch in Luft auflösen. Aber ich bin mir sicher: Auch das kurze High lohnt sich. So wie der Mann neulich: Ich bin mir sicher, wir werden uns wiedersehen, uns wiederfinden. Bislang ist es noch nicht geschehen. Trotzdem denke ich andauernd an dieses Wochenende zurück und freue mich mehr darüber, dass es geschehen ist, als dass seine Abwesenheit schmerzt.

Dann gibt es noch die anderen, die beständig bei mir bleiben – jene, die ich alle paar Wochen, Monate irgendwo treffe, wenn wir uns (meist beruflich bedingt) in den gleichen Städten befinden. Mit ihnen gibt es eine Routine, eine intimere Basis. Meistens ist der Zustand, in dem ich mich befinde, unaufgeregt und deshalb ganz schön. Manchmal nervt's natürlich auch. Manchmal tut es weh. Manchmal werde ich, manchmal werden die Männer enttäuscht. Manchmal ist die Diskrepanz zwischen Wunschvorstellung und Realität zu groß.

Frauen sind nicht andauernd auf der Suche nach Männern

Die Frage nach der Männersuche ärgerte mich. Sie kam mir nicht mal ernst gemeint vor, sondern wie eine Unterstellung. Eine Annahme, die nicht zu meinem Lebensverständnis passt: Frauen – und damit auch ich – sind nicht andauernd auf der Suche nach Männern, respektive nach Beziehungen. Ich bin gerne ohne Paarbeziehung. Ich bin sogar gern allein. Es gibt meiner Meinung nach einige relativ große Vorteile als Singlefrau.

In dem Moment blieb mir aber gar keine Zeit, dies auszuformulieren. Weder konnte ich meine Liste an Pro-Argumenten vorbringen, noch meinen Unwillen über weitere Männergeschichten ausdrücken. Denn diese Person wollte es wissen. Sie erkundigte sich nach den Verkupplungsversuchen meiner Freunde (nicht vorhanden) und stellte dann beinahe beiläufig die entlarvendste Frage: Was suchst du denn in einem Mann?

Mehr zum Thema 1/

Diese Frage kenne ich als Rampe für eine voreilig beschlossene Beleidigung, oder zumindest für eine Abwertung. Für das damit verknüpfte Urteil „Die ist zu wählerisch“ oder „zu kompliziert“. Für ein angrenzendes „Die hält sich wohl für was Besseres“.

Anstatt eingeschnappt zu sein, dachte ich nach. Ich erinnerte mich daran, dass mir die Frage vor ein paar Jahren in einem Interview ebenfalls gestellt worden war. Damals hatte ich geantwortet, ich würde nur noch Männer daten, die erstens austherapiert sind (oder sich derzeit in Therapie befinden) und zweitens HPV-geimpft sind. Gut, ich traf keinen einzigen. Den Vorsatz habe ich also schnell wieder verworfen. Aber warum eigentlich? Zeit, ihn wieder aufzunehmen.

Therapie ist oft noch ein Tabu

Therapie ist in bestimmten gesellschaftlichen Kreisen immer noch ein Tabu oder zumindest ein stigmatisiertes Unterfangen. Da herrscht beispielsweise die Annahme, keine Therapie zu brauchen, weil man andernfalls als krank und instabil gilt. Therapie als Beweis für Unzulänglichkeit, für Schwäche, ein Beleg für eine zu geringe Belastbarkeit. Das ist schade, zeigt es doch erhebliche Stärke, sich mit sich selbst, den antrainierten Denk- und Verhaltensmustern und erlernten Mechanismen auseinanderzusetzen. Der Wille, sich ehrlich zu betrachten, auseinanderzunehmen und neu zusammenzusetzen, Bewältigungsstrategien zu entwickeln, um sich künftig anders aus bestimmten Situationen zu befreien, ist gleichzeitig das Interesse daran, persönlich zu wachsen.