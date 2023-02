Jeremy Fragrance ist der wohl bekannteste Parfüm-Influencer Deutschlands. Ja, Parfüm-Influencer. Klingt erstmal schräg, denn anders als Kleidung, Hotels oder Möbel kann man den Geruch eines Parfüms nicht sehen. Man kann zwar den Flakon hochhalten und sich damit einsprühen (Fagrance macht es in der Regel fünf Mal: zweimal hinter beide Ohren, zweimal an jeder Kragenseite, und einmal am Hinterkopf) – aber das war es dann eigentlich auch schon.

Trotzdem hat der 34 Jahre alte Oldenburger bei Tiktok, Youtube und Instagram mehr als neun Millionen Follower. Das liegt weniger am Parfüm als an der unverkennbaren Marke, die er geschaffen hat. Fragrance tritt mit einer wahnsinnigen Energie auf. Selbst wenn er nur vor seinem Regal, gefüllt mit aberhunderten Flakons, steht und erklärt, welche Düfte sich für ein Date und welche sich fürs Büro eignen, macht er das mit einem unfassbaren Ego – und immer in seinem „Signature Look“: ein Anzug so weiß, dass Meister Proper bei seinem Anblick neidisch werden dürfte.

Dabei hat Fragrance, mit bürgerlichem Namen Daniel Sredzinski, keine klassische Ausbildung zum Parfumeur, anscheinend hat er einfach den richtigen Riecher – und sich selbst direkt zur Nummer Eins der Parfumwelt ernannt. Er macht es auch gut, beschreibt die Obernoten und Qualität eines Dufts akkurat, kann sogar oft die von anderen aufgetragenen Parfüms erraten. Man will ihm abkaufen, dass er wirklich an diese „Ich bin Nummer Eins“-Mentalität glaubt.

Fragrance macht kein Geheimnis daraus, dass ihm Reichtum wichtig ist. Er lebt luxuriös, hat sich eine Wohnung in Miami, einen roten Ferrari und eine goldene Rolex gekauft. Kindheitsträume, die er sich erfüllt habe, sagt er. Na gut, immerhin belässt er es bei einer Rolex und einem Ferrari. Dass seine Kindheit nicht ganz rosig war, machte er zuletzt in einer Sat-1-Reportage öffentlich. Er kommt aus bescheidenen Verhältnissen, der Vater war gewalttätig, die Mutter hat sich deshalb früh scheiden lassen. Er versucht es herunterzuspielen, es habe sowieso jeder in jungen Jahren etwas durchmachen müssen.

Nur Düfte in der Nase?

Auf Tiktok veröffentlicht Fragrance Videos, in denen er, oft nur mit einer weißen Badehose bekleidet, wild tanzt und Parfüm in großen Mengen versprüht. Mit einer Grinsekatzen-Grimasse schreit er sein Lieblingsmantra „Power!“ in die Kamera. Auch wegen der leicht beunruhigenden Jim-Carrey-in-manischen-Rollen-Vibes spekulieren seine Follower in den Kommentaren hämisch, ob er Drogen nehme.

Die Drogen-Vorwürfe streitet er ab, sagt, er habe schon von klein auf diese Energie gehabt. Als Heranwachsender lebte er sie im Schul- und dann am Oldenburgischen Staatstheater als Tänzer aus.

In der analogen Welt machte Fragrance zuletzt einen ruhigeren Eindruck. In der Realityshow Promi Big Brother fastete er die gesamte Zeit und brüllte überraschend wenig. Er war höflich, wirkte fast verletzlich – und ließ sich selbst von Beleidigungen nicht aus der Ruhe bringen.

Die aufgedrehte Tiktok-Persona kommt bei seiner Youtube-Community nicht so gut an, das macht sich in den Kommentaren bemerkbar. Dazu wirken seine neueren Youtube-Videos ungewohnt schlampig produziert: Er rattert seinen Text runter, gibt der Kamera zu wenig Zeit, um auf die Etiketten der Flakons zu fokussieren. Und die Ausstrahlung fehlt: Fragrance schaut müde, fast traurig. Er klatscht halbherzig und dreht sich um die eigene Achse, sein klassischer „Move“ – alles ohne die gewohnte Power. Als wäre er im Hamsterrad des Youtubers gefangen, dazu verdammt jeden Tag eine neue Verpackung für den gleichen Content zu finden, auch wenn man es vielleicht nicht will.

Vor knapp zwei Wochen kam kurz der alte Fragrance wieder zum Vorschein: Aldi veröffentlichte einen Werbespot mit ihm, in dem er voller Power auf den besten Duft der Welt aufmerksam macht: frisches Brot. Sind Lebensmittel die neue Marktlücke, der nächste Schritt, wenn die Rolle des zugeschneiten Parfumeurs ausgedient hat? Wir werden es wohl miterleben.