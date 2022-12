Die Social Media Sprechstunde : Ist Britney Spears zu oft zu nackt?

Ihr Bauchnabelpiercing wackelt, sie bewegt sich rhythmisch zu Musik, die man nicht hören kann, streckt immer wieder ruckartig die Brust aus – und schaut mit schwarz umrandeten Augen von unten in die Kamera, herausfordernd. Von diesen Videos wimmelt es nur so auf Britney Spears’ Instagram-Account. Sie liebt es, zu tanzen, wie sie immer wieder betont, und sich dadurch auszudrücken. Und: Sie liebt es, so scheint es zumindest, sich spärlich bekleidet zu präsentieren, mit nicht viel mehr als den eigenen Händen vor den entscheidenden Körperstellen am Strand oder unter der Dusche zu posieren. Britney Spears ist eine Frau, die sich auf ihren Bildern gern sexy zeigt.

Britney Spears ist auch eine Frau, die jahrelang nicht frei war. Die unter Vormundschaft lebte, von ihrem eigenen Vater unterdrückt wurde, die nicht selbst entscheiden durfte, ob sie Auftritte zu- oder absagte (ihr Vater sagte immer zu), die nicht darüber entscheiden durfte zu heiraten, die nicht einmal darüber entscheiden durfte, ein weiteres Kind zu bekommen. Stattdessen musste sie 13 Jahre lang daran arbeiten, ein Vermögen zu vergrößern, über das sie nicht selbst verfügen durfte.

Spears hat es ihren Fans und der Free-Britney-Bewegung zu verdanken, dass diese Vormundschaft aufgehoben wurde, sie hatte darauf in den vergangenen Jahren immer mal wieder plädiert. Ernst genommen wurde der Antrag aber erst, als der öffentliche Druck immer größer wurde. Eine Dokumentation der New York Times, die Spears selbst schrecklich fand, verstärkte diesen Druck noch. Aus dieser Zeit stammt die Gewohnheit vieler Fans, aus Britney Spears’ Posts in sozialen Medien jede Menge herauszulesen, das da gar nicht wirklich steht. Es war eine Suche nach Hilferufen einer Gefangenen.

Nun jedenfalls ist die 41-Jährige frei, ganz offiziell, und kann dementsprechend auch in den sozialen Medien tun und lassen, was sie will. Sie kann sich so nackt zeigen, wie es ihr beliebt (und wie es die Instagram-Brustwarzen-Richtlinien zulassen), und sich zu allen möglichen Fehden und Nichtfehden äußern, zu denen sie früher nur stumm und lächelnd und von unten heraufschauend getanzt hatte.

Viel Kritik an „Britney“

Doch ihr neuer Selbstausdruck passt vielen Menschen nicht. Spears, die übrigens von aller Welt nach wie vor nur „Britney“ genannt wird, als sei sie für einen vollständigen Namen nicht alt genug, sei zu viel und zu oft nackt, heißt es nun allenthalben. Spears gehe es nach wie vor nicht gut, heißt es. Ihr Vater verteidigt sein hartes Regiment in der Vormundschaft, ohne ihn würde seine Tochter womöglich nicht mehr leben, sagte er in einem Interview. Ihr Ex-Partner und Vater ihrer beiden Söhne Kevin Federline sagte, die vielen Halbnacktbilder Spears’ seien schlimm für die gemeinsamen Söhne. Er postete sogar Videos, die Streitereien zwischen Spears und ihren Söhnen dokumentierten. Und sogar Spears’ 16 Jahre alter Sohn Jayden gab ein Interview, in dem er erklärte, momentan keinen Kontakt zu seiner Mutter pflegen zu wollen. Ihre Social-Media-Posts seien ein Schrei nach Aufmerksamkeit, und er hoffe, sie höre eines Tages damit auf.

Nun heißt es immer mal wieder: Wenn schon die Söhne sich beschweren, muss Spears aufhören. Andere zweifeln an der Zurechnungsfähigkeit Spears’, auch, weil ihr Sohn sie als psychisch instabil bezeichnete. Wer labil ist, so die Logik, zeigt sich selbst nicht auf die richtige Weise.

Spears wurde ihr Leben lang nicht für vollgenommen

Allein, das muss Britney Spears immer noch selbst entscheiden. Kein Sohn oder Ex-Mann kann ihr vorschreiben, schon gar nicht in öffentlichen Interviews, wie sie sich auf Bildern zu geben hat. Dass ein 16-Jähriger es nicht toll findet, wenn die Mutter sich sexy präsentiert, ist fast schon eine Binsenweisheit. Und dass eine Person, die 13 Jahre lang keinen Einkauf ohne Überwachung tätigen konnte und gegen ihren Willen stundenlang auftreten und Geld verdienen musste, psychisch möglicherweise angeschlagen ist, kann eigentlich auch niemandem neu sein. Warum also das Theater um Spears’ Nacktbilder?

Einfach weil Britney Spears ihr Leben lang nicht für voll genommen wurde. Zu Zeiten der Vormundschaft kursierten Tausende Gerüchte über versteckte Botschaften des Popstars. Doch nun, da Spears frei ist, kursieren diese Gerüchte noch immer. Entscheidet sie wirklich selbst, wie nackt sie sein will? Ist sie wirklich stabil genug, um selbständig Instagram bedienen zu können? Und ist das alles überhaupt die echte Britney? Auf Tiktok gibt es eine recht große Bubble, die sich sicher ist, dass Spears längst tot ist. Und Beweise für diesen kruden Mythos sammelt. Spears wird entmündigt, selbst wenn sie mündig ist. Ihre Aussagen, die teilweise direkter nicht sein könnten (ihren Söhnen und ihrem Ex-Mann wirft sie zum Beispiel vor, sie nicht zu respektieren, obwohl sie unzweifelhaft ihr Leben allein finanziert), werden in Einzelteile zerlegt und auf geheime Aussagen hin analysiert.

Und: Was sagt das überhaupt über uns als Gesellschaft aus, wenn Frauen sich nur kinderlos sexy zeigen dürfen? Mütter, suggeriert diese Annahme, sind keine begehrenswerten Frauen mehr. Mütter dürfen sich nicht mehr wohlfühlen in ihrem Körper – während es doch zu Spears’ Zeiten als Popstar vollkommen normal und gut für alle war, wenn sie sich sexy zeigte, je sexyer, desto besser eigentlich. Das lag natürlich daran, dass Spears sich nicht für sich so anzog, nicht für sich so tanzte, nicht für sich lüstern schaute – sondern für die Zuschauer, für den zumeist männlichen Blick. Und für ihr Vermögen, das von Männern verwaltet wurde. Nun aber, da sie es aus freien Stücken tut, soll sie plötzlich verrückt sein, nicht mehr zurechnungsfähig. Jetzt, wo Spears endlich frei ist, traut ihr niemand mehr zu, über sich und ihren Körper und dessen Präsentation zu entscheiden. Das ist ihre endgültige Entmündigung.