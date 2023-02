Die Single-Kolumne : Verlassen zu werden war das Beste, was mir hätte geschehen können

In den Tagen nach der Trennung muss ich den Ehering vom Finger genommen, in irgendeine Schachtel gelegt und sie anschließend gut verräumt haben. Vielleicht eine Art Schutzmechanismus. Oder aus purem Trotz. Es muss sich dabei um einen automatisierten, vordergründig pragmatischen Vorgang gehandelt haben. Denn weder kann ich mich daran erinnern, noch habe ich Zugriff auf Emotionen, wenn ich mich in diese Situation hineinversetzen möchte.

Es ist daher wenig verwunderlich, dass ich vor Kurzem aufwachte, pünktlich am ersten Jahrestag des Verlassenwerdens, und mich fragte, wo eigentlich der einst geliebte Ring geblieben ist. Ehe ich die Schachtel in der letzten Ecke einer übervollen Kommodenschublade fand, öffnete und erleichtert auf die harmlos vor sich hin funkelnden Diamanten blickte, zerlegte ich die Wohnung, als wollte ich gegen Ungeziefer oder Dämonen kämpfen. Es war ein bisschen wie beim andauernden Abwehren mitfühlender Wird-schon-wieder-Blicke und hilfreich gemeinter Du-findest-schon-auch-noch-jemanden-Phrasen.

Die Erleichterung war gleichermaßen das Ende eines Schuldgefühls, denn so war ich mir seit Stunden sicher, hatte ich den Ring in der Zeit des schlimmsten Liebeskummers irgendwo aus Wut oder Trauer verlegt, dann aus Abgrenzungswillen und Ermächtigungsphantasien absichtlich verloren und schließlich aufgrund der voranschreitenden Erholung und mit dem Erlangen eines neuen Selbstbewusstseins dessen Existenz schlichtweg vergessen. Oder, so fatal dumme Dinge geschehen schließlich, aus Versehen entsorgt, eingesaugt, verschrotten lassen. Ein faszinierendes Rätsel ohne Lösung wäre das gewesen. Frustrierend, nervenaufreibend. Aber letztendlich auch eine gute Geschichte. So ähnlich wie es mit dem Mann gewesen war. Beide, Ring und Mann, und diese Erkenntnis sticht dann doch im Herzen, sind in meinem Leben funktionslos geworden. Und das ist gut so.

Als der Mann ging, fühlte es sich freilich nicht so an. Als der Mann beschloss, mich in der gemeinsamen Wohnung zurückzulassen und ein neues, ganz eigenes Leben zu beginnen, also mit einer anderen Frau, dem Heteromann-Klischee entsprechend, konnte ich mir nicht vorstellen, ein Jahr später den Ring zwar erfreut zu betrachten, ihn aber gleichzeitig zu bewerten als das, was er eben ist: ein Relikt einer schönen, aber vergangenen Zeit. Den kann man jetzt noch eine Weile lang aufheben, ihn vielleicht wieder tragen, verscherbeln oder etwas anderes daraus erschaffen. Egal wie ich mit dem teuren Stück in Zukunft umgehen werde. Der Mann ist weg. Ich bin allein.

Singuläres Leben ist nicht gleich unüberwindbare Einsamkeit

Das bedeutet: Ich bin Single. Präziser: Ich bin eine finanziell unabhängige, in jeglicher Hinsicht ungebundene Frau in ihren Dreißigern. Ich lebe in einer Großstadt, date hin und wieder, genieße es, mein Leben mit mir selbst zu gestalten. Manche verwechseln, und das mag nun Drehbüchern und mantraartig gebolzten heteronormativen Beziehungsstrukturen zugrunde liegen, das singuläre Leben mit unüberwindbarer Einsamkeit und hinreißender Verzweiflung. Mit kleinen Wohnungen, elendig intensiven Beziehungen zu Sofas und schlechten Tischen in Restaurants.