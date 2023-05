Aktualisiert am

Ich will kein Happy End – oder doch?

Die Single-Kolumne : Ich will kein Happy End – oder doch?

Unsere Single-Kolumnistin scheint mit einem neuen Mann exakt die Liebe zu erleben, die wir so häufig in Filmen und Märchen erzählt bekommen. Aber ist das gängige romantische Narrativ nicht genau das Problem?

Wenn alles im Leben eine Frage des Timings ist, fällt es schwer, so manche Begegnung nicht völlig verkitscht zu überhöhen. Aber das kann doch kein Zufall gewesen sein? Der hoffnungsvolle Glaube an die nächste Liebesgeschichte. Oder ist es nur die wahnwitzige Idee, doch auch ein Happy End zu verdienen? Und was soll das überhaupt sein?

Es geht um einen Mann. Natürlich, worum sonst. Erklären kann ich es mir nicht, aber all meine sexuellen oder romantischen Begegnungen sind gerade mit Männern. Das ist wohl eine Phase, die auch wieder vorübergehen wird. Nur werde ich damit zum Klischee meiner selbst: die sich nach Männern verzehrende Single-Kolumnistin.