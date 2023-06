Ein Abendessen im Freundeskreis. Man unterhält sich über alles Mögliche, natürlich auch über den Beruf. Irgendwann sagt einer der Männer ganz beiläufig: „Übrigens wurde mir eine Beförderung angeboten.“ Dieser Mann ist Uwe, Sandras Ehemann. Sie wusste bislang nichts von diesem Jo­b­angebot. In dem Moment spürt sie: Jetzt ist es genug! So kann es nicht weitergehen! Als sie ihm auf der Heimfahrt im Auto Vorhaltungen macht, wiegelt er ab: „Übertreib mal nicht, ich hätte dir schon noch davon erzählt. Aber ich wollte keine unnötigen Diskussionen, ich weiß ja selbst noch nicht, ob ich das Angebot annehmen will.“

Doch Sandra geht es gar nicht so sehr um die verschwiegene Beförderung. Die ist für sie nur ein weiteres Zeichen dafür, wie es um die Beziehung steht. Es ist nicht das erste Mal, dass Uwe sie nicht über seine Pläne informiert. Und wenn sie ehrlich ist, weiht sie ihn auch nicht mehr regelmäßig in ihre Vorhaben ein. „Es gibt kaum noch Gemeinsamkeiten. Jeder von uns geht seiner Wege, wir reden nur noch über To-do-Listen, geben uns die Klinke in die Hand. Was verbindet uns noch?“ Uwe gibt zu: „Im Moment gibt es tatsächlich wenig Berührungspunkte zwischen uns.“