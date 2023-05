Fast 70 Jahre ist es nun her, dass zum ersten Mal Menschen auf dem höchsten Berg der Welt standen: Am 29. Mai 1953 erreichten der Neuseeländer Edmund Hillary und der Nepalese Tenzing Norgay den Gipfel des Mount Everest (8848 Meter). Doch noch immer beschäftigt die historische Leistung Künstler in aller Welt – wie beispielsweise die indische Kinderbuchautorin Uma Krishnaswami.

Bernd Steinle Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Die preisgekrönte Schriftstellerin, unter anderem ausgezeichnet mit dem Asian/Pacific American Award for Literature, zeigt in ihrem Kinderbuch „Zwei auf dem Everest“ (Tyrolia Verlag), wie Hillary und Tenzing aufwuchsen, wie sie in ihren Heimatländern die Liebe zu den Bergen entdeckten, wie sie diese Liebe immer weiter hinauf trieb und wie die Verlockung der höchsten Gipfel schließlich so stark wurde, dass sie sich so weit vorkämpften wie nie ein Mensch zuvor.

Der britische Illustrator Christopher Corr, ausgebildet unter anderem am Royal College of Art in London, entwarf zu diesem Werdegang farbenprächtige Szenen, die den erst getrennten und dann gemeinsamen Aufstieg der beiden von der Welt der grünen Weiden und Wiesen ihrer Kindheit bis zu den froststarren Eis- und Schneeriesen im Himalaja Schritt für Schritt nachzeichnen. Als Inspiration dienten Corr seine eigenen Reisen, die ihn unter anderem durch das höchste Gebirge der Welt führten.

Abgeschlossen wird das Buch, das ab einem Alter von vier Jahren empfohlen ist, von den wichtigsten Fakten zum Everest, zu den Wegmarken seiner Besteigungsgeschichte, zu Kultur und Historie der Sherpas und zu der Frage, wie der Klimawandel das Geschehen dort beeinflusst. Übersetzt aus der kanadischen Originalausgabe hat sie der renommierte deutsche Alpinautor Jochen Hemmleb, der selbst schon mehrmals am Everest unterwegs war.

Mehr zum Thema 1/

Die britische Expedition von 1953, mit der Edmund Hillary und Tenzing Norgay am Mount Everest erfolgreich waren, wird im Buch zwar weitgehend ausgeblendet zugunsten der persönlichen Geschichten der beiden Protagonisten und der Frage, warum sie bereit waren, all die Härten, Risiken und Gefahren auf sich zu nehmen. Doch „Zwei auf dem Everest“ führt auch vor Augen: Das große Ziel konnten sie – trotz aller Unterschiede – nur gemeinsam erreichen.