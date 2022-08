Kinder gehörloser Eltern : Pendler zwischen zwei Welten

Aktualisiert am

Es fängt bei den Kleinigkeiten an. An ihnen hat Annalisa Weyel oft gespiegelt bekommen, dass sie anders aufwuchs als die meisten Menschen. Dass sie andere Erfahrungen gemacht hat. Überspitzt gesagt: anders ist. Kleinigkeiten wie der „Dellephin“. So hat Weyel Delphine bezeichnet, als sie noch ein Kleinkind war. Ein Sprachfehler, damals nicht Weyels einziger.

Und es geht weiter. Damit, dass Weyel intuitiv im Kindergarten über Gebärdensprache kommunizierte, bevor ihr jemand sagte, dass sie dort auch laut sprechen kann. Damit, dass Weyel bereits als Kind für ihre Eltern im Restaurant bestellen musste, nicht andersherum wie sonst üblich: die Erwachsenen für die Kleinen. Die Situation ließ ihr keine andere Wahl. Denn die Bedienung weiß nicht, wie sie mit Weyels Eltern kommunizieren soll.