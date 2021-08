Männliche Sexualität : „Männern fehlen Räume, in denen sie über Sex reden können“

Frau Lewina, Sie sind eine Frau, ich ebenfalls – und jetzt reden wir darüber, was Männer eigentlich für Sex wollen. Geht das überhaupt?

Johanna Dürrholz Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET Folgen Ich folge

(lacht) In gewisser Weise ist es überhaupt ein Problem, so ein Buch zu veröffentlichen. Als ich das Buch meiner Lektorin vorgeschlagen habe, hat sie sich total gefreut und meinte: Ich suche schon seit langer Zeit einen männlichen Autor für das Thema, der sich damit kritisch auseinandersetzt und auch über sich selbst schreiben würde. Aber keiner will. Es gibt immer wieder Bücher, die sich mit den Themen Männlichkeit oder Sexismus beschäftigen – aber keins, in dem es um männliche Sexualität auf einer persönlichen Ebene geht. Ich dachte mir: Dann mach ich das eben, dann spreche ich eben mit den Männern. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich ein Buch über Männer geschrieben habe, sondern mit vielen Männern zusammen.