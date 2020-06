Gesunder Schlaf : Kann das richtige Essen beim Einschlafen helfen?

„Der Schlaf ist doch die köstlichste Erfindung“, wusste schon Heinrich Heine. Schade nur, dass viele Menschen viel zu wenig davon bekommen. Laut einer Studie der Techniker Krankenkasse leiden 40 Prozent der Deutschen an schlechtem Schlaf; genächtigt wird heute rund eine Stunde weniger als noch vor 30 Jahren. Das liegt zum Beispiel an der Leistungsgesellschaft, an digitaler Dauerbereitschaft oder am Binge-Watching neuer guter Serien. Auch wen Ängste plagen, der drückt oft schwerer ein Auge zu. Die momentane Krise tut vermutlich ihr übriges: Corona dürfte sich auf den Schlaf einiger Menschen auswirken wie ein zorniger Hund auf eine Herde voll sanft blökender Lämmer.

Für die Gesundheit ist das fatal. Wer regelmäßig schlecht schläft, wird eher krank. Mit der sinkenden Nachtruhe steigt das Risiko für Herz-Kreislauf- und Magenbeschwerden, Depressionen und Übergewicht. Für schlechte Haut und schlechte Laune. Langsam wächst das Bewusstsein dafür, dass man mit dem Ideal des müden Machtmenschen lange den falschen Gott angebetet hat. Das hat auch die Industrie erkannt. Seit ein paar Jahren schon gilt schöner Schlaf als Achtsamkeitstrend; mit den neuen Matratzen, Apps, Cremes und Wässerchen lässt sich Abbitte leisten für all die Jahre getriebenen Gehechels. Kaum verwunderlich eigentlich, dass jetzt auch die Ernährung ins Blickfeld gerät.