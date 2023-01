Junge Eltern in 2023 : Vorsatz fürs neue Jahr? Mit dem Rauchen anfangen

Der Jahresanfang ist die Zeit der guten Vorsätze. Ganz oben bei vielen: Rauchen sein lassen oder nicht wieder damit an­fangen. Doch ist das wirklich ein guter Vorsatz? An sich auf jeden Fall. Über die negativen Folgen von Zigaretten für Gesundheit und Aussehen ist kein Wort mehr zu verlieren, vom Geldbeutel ganz zu schweigen. Kein Mensch ist gerne ab­hängig, schon gar nicht von der Tabakindustrie. Es ist furchtbar, im Theater oder beim Ballett der Pause entgegenzufiebern, um endlich eine rauchen zu können, und es ist lächerlich, sich damit zu trösten, man rauche ja „Zigaretten ohne Zusätze“.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München.



Und doch gibt es eine Personengruppe, für die es sich auszahlen könnte, 2023 (wieder) mit dem Rauchen anzufangen oder es sich zumindest fest vorzunehmen: junge Eltern. Aber wie? Und warum ausgerechnet die?

Eines der Probleme beim Rauchen ist, dass man es so schwer dosieren kann. ­Viele, die versuchen, alle paar Tage einmal eine zu rauchen oder nur in Zusammenhang mit Alkohol, trinken dann einfach häufiger und sind jedenfalls bald wieder bei mindestens einer halben Schachtel am Tag. Der Mensch zeigt sich da immer ­wieder als Meister des Selbstbetrugs, wobei der Stolz darauf durch die Erkenntnis vernichtet wird, dass man selbst ja nicht nur der ist, der die genialen Narrative schafft, sondern auch der, der auf sie hereinfällt.

Anders ist es, wenn man kleine Kinder hat. In München zum Beispiel gehört es zum guten Ton, in ihrer Gegenwart ­Alkohol zu trinken, Spielplätze und Biergärten bilden vielerorts eine Symbiose. Dass zahlreiche Stürze auf Rutschen oder Wippen hätten verhindert werden können, hätte der Vater nicht in der einen Hand ein Helles gehabt, wird hingenommen, zumal ja immerhin die andere mangels Kippe stets frei ist. Rauchen vor Kindern ist ­nämlich sozial geächtet. Es passt auch nicht zum Selbstverständnis der meisten Eltern. Kein größeres Störgefühl denkbar, als mit kaltem Rauch im Atem eine Gutenachtgeschichte vorzulesen, keine größere Scham, als sich mit der Zigarette im Mund vor den Kindern zu verstecken.

Abwärtsstrudel, wenn man wieder zu rauchen beginnt?

Das alles führt dazu, dass die Wahrscheinlichkeit, dass junge Eltern (wieder) Vollraucher werden, gering ist. Der ­sogenannte Nichtraucherpapst Allen Carr hat es in seinem Buch „Endlich Nicht­raucher!“ so dargestellt, dass man, wenn man als ehemaliger Raucher den Fehler begeht, doch mal wieder eine zu rauchen, quasi unweigerlich in einen Abwärts­strudel gerät. Viele haben ihm das geglaubt – und sind so in einen Abwärtsstrudel geraten. Wenn jemand davor gefeit ist, dann junge Eltern. Durch ihre Elternschaft haben sie neben vielem anderen auch eine Fähigkeit erworben, um die Raucher wie Nichtraucher sie beneiden: Sie können vergleichsweise problemlos Gelegenheits-, womöglich Genussraucher sein, und zwar abends, wenn die Kinder im Bett sind.

Nur: Warum sollten sie?

Weil bei ihnen der eine oder andere Nachteil des Rauchens nicht mehr so ins Gewicht fällt. Durch Zigaretten leidet die Fruchtbarkeit – aber sie haben ja schon Kinder. Wer nur abends, wenn die Kleinen im Bett sind, raucht, raucht weniger, ­schadet mithin weniger der Gesundheit und bleibt in einem finanziell vertretbaren Bereich. Außerdem gibt es einen natür­lichen Reduktionsmechanismus: Die Kinder gehen, je älter sie werden, umso später ins Bett (oder aus dem Haus), daher wird man im Lauf der Jahre immer später und schon deshalb immer weniger rauchen.

Nun zu den genuinen Vorteilen: Wer nur gelegentlich raucht, erhält sich die Chance, es als etwas Besonderes zu ­empfinden. Der Schriftsteller Gregor Hens hat vom „Rausch des Rückfalls“ gesprochen. Der knallt natürlich umso mehr, je länger die Abstinenzphase war. Viel wichtiger aber ist das, was man als Paar erleben kann, wenn man sich abends, nachdem die Kindlein die Äuglein zugemacht haben, zum Rauchen auf den Balkon stiehlt: Man fühlt sich wieder jung, verführbar.

Viele Paare, die Kinder haben, klagen darüber, dass für die Zweisamkeit immer weniger Zeit und Raum blieben. Sie ­melden sich beim Tennisverein an – und haben dann doch keine Zeit dafür, sind zu müde oder streiten sich auf dem Platz, ob der Aufschlag nun im Aus war oder nicht. Rauchen hingegen ist nicht nur leicht organisierbar, es hat auch etwas Verbindendes, ja Verschwörerisches. Man denke nur an Claire und Frank Underwood, wie sie in der Serie „House of Cards“ ihre turbulenten Tage mit einer Zigarette ausklingen lassen. Zentral ist allerdings, dass man das kleine, süße Geheimnis auf den engsten Kreis beschränkt – als junge Eltern hat man da ja Übung. Wer es schafft, dürfte 2023 auch auf anderen Feldern beste Chancen haben, standhaft zu bleiben.