Mentaltrainerin Anke Precht : „Frauen sind Weltmeisterinnen darin, sich selbst fertigzumachen“

Frau Precht, Sie sind Psychologin und Coach und schreiben über Resilienz für Frauen. Was meinen Sie damit?

Johanna Dürrholz Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET F.A.Z.

Resilienz ist nach meinem Verständnis eine Art seelisches Immunsystem. Das heißt, eine Art antrainierte Widerstandsfähigkeit, die – ähnlich wie das körperliche Immunsystem gegen Viren und Bakterien – Krisen, Angriffe, schwierige Lebenssituationen nicht als krankmachend, sondern als Entwicklungseinladung erscheinen lässt. Resilienz befähigt mich, in Situationen, die doof sind, verletzend oder auch gefährlich, zum Beispiel weil ich jemanden oder etwas verliere, nicht zusammenzuklappen. Sondern auf Dauer an ihnen zu wachsen.

Sie richten sich primär an Frauen. Haben Männer eine ausgeprägtere Resilienz?

Ja, meistens. Nicht genetisch bedingt, sondern kulturell. Jungs werden von früh auf darin bestärkt, Konflikte auszuhalten und durchzustehen. Man ermutigt sie, nicht zurückzuweichen, den Konflikt auch zu suchen.

Aber es gibt doch auch das Klischee, dass Männer in zwischenmenschlichen Beziehungen dem Konflikt eher ausweichen und die Kommunikation darüber meiden.

Das ist richtig. Im Hinblick auf emotionale und persönliche Themen sind Männer manchmal weniger resilient. Im Job ist das aber anders. Frauen sind da anderen Herausforderungen ausgesetzt. Ich coache gerade ein Team, in dem ein Teamleiter die Frauen permanent latent sexistisch niedermacht. Die brauchen da eine ganz andere Form von Resilienz als Männer. Frauen lernen im beruflichen Kontext oft, runterzuschlucken, freundlich zu sein, Konflikte durch Sprechen zu lösen – und kommen an ihre Grenzen, weil das nicht immer geht.

Frauen lernen also nicht nur weniger Resilienz, sie müssen auch andere Herausforderungen meistern.

Genau. Ich habe neulich in einer Unternehmerrunde gefragt, welchem Mann schon an den Hintern gefasst wurde im beruflichen Umfeld. Da haben die ganz blöd geguckt. Als ich die Frauen fragte, haben sich 50 Prozent gemeldet. Das ist nur eine Kleinigkeit, aber wenn einem das passiert, ist das überhaupt nicht lustig.

Sie plädieren dafür, dass Frauen tougher werden. Ist es aber nicht so, dass andere Persönlichkeiten, etwa von Frauen, am Arbeitsplatz noch zu wenig akzeptiert werden?

Es gibt nicht eine Schublade für Männer und eine für Frauen. Es gibt weder den typischen Mann noch die typische Frau. Es gibt ehrgeizige Frauen, es gibt selbstbewusste Frauen.

Und es gibt auch Männer, die vielleicht nicht so tough sind.

Ja. Und das sollen sie auch sein dürfen. Genau wie die Frauen sein dürfen, wie sie sind. Frauen brauchen nur oft eine Ermutigung. Tough heißt nicht: Ich bin aggressiv. Tough zu sein heißt: Ich stehe dafür ein, wie ich bin.

In mancher Hinsicht scheinen Frauen sehr widerstandsfähig zu sein. Reproduktive Arbeiten wie das Großziehen von Kindern oder Pflegetätigkeiten erfordern viel Kraft, und sie werden oft von Frauen übernommen.

Im Kontext Familie sind trotzdem viele Frauen nicht resilient. Das ist aber bei Eltern allgemein so. Frauen halten oft das Ideal hoch: Wenn ich nur alles richtig mache, ist die Welt ein friedlicher Ort. Wenn dann etwas Unfaires passiert, zum Beispiel die Schwiegermutter an den Kindern herummäkelt, dann leiden sie extrem. Und Frauen sind auch im beruflichen Kontext nicht darauf gefasst, dass man an ihrem Stuhl sägt oder dass man sie ausbootet. Ich glaube, Frauen glauben mehr an das Gute.