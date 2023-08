Frau Newerla, Sie kritisieren ganz grundsätzlich die Art und Weise, wie wir Liebesbeziehungen führen, und fordern ein „Ende des Romantikdiktats“. Was meinen Sie damit?

Wenn wir groß werden, erfahren wir von der Liebe in romantischen Geschichten. In Märchen und Disneyfilmen, in der Literatur, in Hollywoodfilmen wie „Bridget Jones“ und sogar in Blockbustern. Denken Sie nur an James Bond. Diese Liebesgeschichten haben alle ein ähnliches Skript. Sie erzählen von dieser besonderen Person, die man zufällig trifft, in die man sich verliebt und mit der man dann bis ans Ende seiner Tage glücklich ist. Hat man diese Person gefunden, wird alles andere unwichtig. Dabei entspricht das überhaupt nicht der Realität.