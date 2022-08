Interview mit Evelyn Weigert : „Ich lache gerne über meine breiten Fußfesseln und meinen Schwabbelbauch“

Seit Evelyn Weigert sich auf ihrem Instagram-Kanal ungekünstelt und echt zeigt, schießen die Follower-Zahlen in die Höhe. Die Influencerin, Autorin und Moderatorin präsentiert auf Fotos selbstbewusst ihren Körper, und zwar auch die Partien, die sie nicht so toll an sich findet. Mit dieser humorvollen und schonungslosen Selbstliebe trifft die 34-jährige Mutter einen Nerv. Mit ihrem Buch „Peace, Bitches! Nimm dich, wie du bist – mehr brauchst du nicht“ (Ullstein) ist sie in diesem Sommer direkt in die Bestsellerlisten geschossen. Im Interview bietet sie sofort das Du an.

Du hast ein Buch geschrieben, machst zwei erfolgreiche Podcasts, bist gefragte Malerin, Sängerin und Moderatorin – wie kriegst du das alles auf die Reihe?