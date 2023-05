Die Zahl der ästhetisch-plastischen Eingriffe ist im vergangenen Jahr um fünf Prozent gestiegen. Die Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen (VDÄPC) stellte am Freitag auf ihrer jährlichen Pressekonferenz ihre Operations- und Behandlungsstatistik vor. Sie belegt einen Anstieg der Eingriffe von 93.853 auf 98.548 Behandlungen. VDÄPC-Präsident Detlev Hebebrand, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, sagte: „Der Anstieg ist moderater als im Vorjahr, zeigt jedoch weiterhin enormes Interesse an ästhetischen Korrekturen. Viele unserer Patientinnen und Patienten wünschen sich ein jüngeres und frisches Aussehen, das mit dezenten Maßnahmen erreicht werden soll.“

Nina Bub Volontärin Folgen Ich folge

Das erklärt, dass in der Statistik des vergangenen Jahres wieder einmal die Behandlungen im Gesicht an erster Stelle stehen. Auf Platz eins kamen die Falten­behandlungen mit Botulinumtoxin mit 29.112 Eingriffen, gefolgt von Behandlungen mit Hyaluronsäure und Fillern mit 21.756 Eingriffen. Wie schon im Vorjahr rangieren dahinter Fett­absaugungen, ihre Zahl ist um zwei Prozent gestiegen. An vierter Stelle liegen Lippenkorrekturen, gefolgt von der Oberlidstraffung. Platz sechs auf der Liste nimmt die Zahl der Brust­vergrößerungen ein. Laut Detlev Hebebrand haben die minimalinvasiven Behandlungen um gut zehn Prozent zu­genommen. Kleine Korrekturen wie ­Faltenglättungen sprächen sehr viele ­Menschen an.

Jüngere wollen Schönheitsidealen aus den sozialen Netzwerken entsprechen

Während solche Behandlungen vornehmlich dazu dienen sollen, ein entspanntes und waches Äußeres zu erzeugen, ist gerade bei jüngeren Patientinnen der Trend zu beobachten, bestimmten Schönheitsidealen aus den sozialen Netzwerken entsprechen zu wollen. „Die Filter bei Tiktok führen zu einer verzerrten Wahrnehmung und sind gefährlich“, sagte Alexander Hilpert, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie und Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Ästhetische und Plastische Chirurgie (DGÄPC). Hilpert warnte vor Trends, die sich in sozialen Medien rasend schnell verbreiten – sie stünden oft in keinem Verhältnis mehr zu den medizinisch sinnvollen und realistischen Möglichkeiten. Als aktuelles Beispiel nannte er Eingriffe, bei denen Fettpölsterchen aus den Wangen entfernt werden, um die Wangenknochen zu betonen und das Gesicht markanter zu machen. Dieser Eingriff wird als „Buccal Fat Removal“ bezeichnet.

Mehr zum Thema 1/

Auffällig ist, dass sich im Jahr 2022 viele Frauen für eine Brustverkleinerung entschieden – der Anstieg liegt bei 12,4 Prozent. Die Nachfrage nach Brustvergrößerungen hingegen ist um die gleiche Prozentzahl zurückgegangen. Bei den Männern liegt vor allem das Facelift im Trend: Dieser Eingriff wurde im vergangenen Jahr um ein Drittel häufiger durchgeführt als im Vorjahr. Zugleich ist bei Männern die Nachfrage nach anderen Gesichts­behandlungen wie Hyaluron gesunken.

Ein zentrales deutsches Register für Schönheitsoperationen gibt es nicht. Die Internationale Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie hatte die jährliche Gesamtzahl an Operationen und Behandlungen in Deutschland nach jüngsten verfügbaren Zahlen von 2021 auf mehr als eine Million geschätzt, darunter knapp 606.000 minimalinvasive Eingriffe.