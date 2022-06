Hochzeitsserie – Teil 3 : „Mein Job ist es, die Nerven zu bewahren“

Aktualisiert am

Immer mehr Paare geben sich das ­Ja-Wort abseits der Kirche. Die freie Traurednerin Jennifer Buhr spricht über verspätete Bräute, Hochzeitszeremonien in Schwimmbädern – und erklärt, warum der Trend zur großen ­Feier geht.

Frau Buhr, in Filmen erleben wir auf Hochzeiten häufig dramatische ­Situation. Ist Ihnen schon mal eine Braut, die Sie trauen wollten, weg­gelaufen?

Tatsächlich sind freie Trauungen wenig Hollywood-like, was das angeht. Die Paare sind zu neunzig Prozent schon vorher standesamtlich verheiratet. Da würde es sich nicht mehr lohnen, den Bräutigam am Trauplatz stehen zu ­lassen. Die Chance ist vertan. Aber natürlich kommt die Gesellschaft ins Tuscheln, wenn die Mutter des Bräutigams eineinhalb Stunden zu spät kommt und die nervöse Braut warten lässt. Oder wenn die Oma der Braut so zu Tränen gerührt ist, dass wir kurz unterbrechen müssen. Dann ist es mein Job, die ­Nerven zu bewahren und der Ruhepol der Gesellschaft zu sein. Aber kurios ist das wohl eher nicht.