Hochzeitsserie – Teil 4 : Müssen wir die wirklich alle einladen?

Auf dem Tisch stapeln sich die Hochzeitseinladungen, auf denen nur noch die Namen fehlen. Ob er sich nun entschieden habe, seinen Onkel Nathan einzuladen oder nicht, fragt Emily ihren Verlobten. Ross überlegt: „Niemand mag ihn.“ Dann fügt er hinzu: „Und er ist so geizig, er würde in Millionen Jahren nicht nach London fliegen.“ Das Paar aus New York will in der Heimatstadt der Braut auf der anderen Seite des Atlantiks heiraten – und so löst sich zumindest in der Kultserie „Friends“ das Problem elegant von selbst: Der ungeliebte Onkel erhält eine Einladung, der Familienfrieden ist gewahrt, der Verwandte aber trotzdem nicht dabei.

Julia Anton Redakteurin im Ressort „Gesellschaft & Stil“. Folgen Ich folge

Was in der US-Sitcom für einen Gag taugt, stellt viele Paare vor eine große Herausforderung: Muss man die wirklich alle einladen? Die ganze bucklige Verwandtschaft, inklusive des übergriffigen Onkels Dieter? Und was ist mit dem nervigen Verlobten der Cousine, der immer mit seinem Verdienst angibt? Oder der, bei aller Liebe, frechen Tochter des besten Freundes? Ins Ausland zu fliehen dürfte angesichts dieser Fragen zwar verlockend, aber nur für wenige eine Option sein.