Beziehungskolumne : Warum wir gemein sind, wenn wir lieben

Es muss schon vor einiger Zeit gewesen sein, jedenfalls saßen wir draußen in einer kleinen Gruppe zusammen. Ein Freund hatte Geburtstag. Für einen Tag befreit von allem, was ihm das Lebensjahr aufgebürdet hatte, erzählte er drauflos, und wir sorgten, berauscht von der Geselligkeit, dafür, dass er im Zentrum der Aufmerksamkeit blieb. Seine Freundin kam ein wenig später dazu. Sie wirkte angestrengt, als sie sich neben uns niederließ. Gleich darauf begann sie, Bemerkungen einzuwerfen: Unser Freund habe einen zu kleinen Tisch reserviert, zu wenig Essen bestellt. Sie raunte mir, für ihn gut hörbar, zu: Ob mir schon aufgefallen wäre, dass er seit Wochen keinen Sport mache. Noch vor Mitternacht nahm sie ihn am Arm und führte ihn davon. Schwankend drehte er sich nach uns um. Er rief, wie gern er eigentlich noch bleiben würde.

Später fragte mich eine Freundin, ob mir auch aufgefallen sei, wie gemein die Partnerin unseres Freundes an diesem Abend, der ja immerhin sein Geburtstag war, zu ihm gewesen sei. Ob ich mir vorstellen könnte, woran das lag. Ich hatte nicht weiter daran gedacht, es als die üblichen Beziehungs-Sticheleien abgetan, die mir selbst nicht fremd waren.

Für die schnelle Pointe ausgenutzt

Aber je dauerhafter sich unsere sozialen Kontakte reduzieren, desto mehr Zeit bleibt, die Paarbeziehungen im nächsten Umfeld zu beobachten. Man telefoniert, gibt einander küchenpsychologische Ratschläge – oder schaut dabei zu, wie sich andere vor einem Videobildschirm gegenseitig ins Wort fallen. Warum sind die meisten von uns immer wieder gemein zu unseren Partnern? Nicht jene, die in ihrer Beziehung ohnehin schon nichts mehr mit sich anzufangen wissen. Sondern die, die ganz offensichtlich grundsätzlich zufrieden sind.

Wie erwähnt, das Problem ist mir vertraut. Schamvoll erinnere ich mich an Momente, in denen ich die wunden Punkte damaliger Freunde für eine schnelle Pointe ausgenutzt habe. In denen ich ihnen vorwarf, faul und antriebslos zu sein, nur weil ich selbst nichts mit meiner inneren Unruhe anzufangen wusste. Wir saßen zusammen, jemand lud uns zu einer Radtour ein. Undenkbar, rief ich. Um die Uhrzeit kommt der nie aus dem Bett. Umgekehrt war ich empört, wenn sich jemand so etwas bei mir erlaubte.

Bei anderen meint man die kleinen Ungerechtigkeiten besser einschätzen zu können. Das war fies, urteilt man, jetzt mische ich mich ein und sorge für Gerechtigkeit. Manchmal gelingt das. Manchmal lacht man aber auch auf Kosten der oder des anderen mit. Und manchmal lächelt man gequält und schweigt.

Bei der Verwandten, die ihrem Mann vor versammelter Runde ins Gesicht sagt, er solle jetzt endlich mal den Mund halten mit seinen langweiligen Geschichten. Bei der Freundin, die augenrollend davon berichtet, dass ihr Freund nach Monaten der Kurzarbeit, in denen er täglich ihren Digitalkonferenzen lauschen musste, die Hälfte vergessen hat, wenn er aus dem Supermarkt kommt. Bei dem Mann einer Freundin, der sie auf eine schlecht sitzende Hose oder einen Fleck auf dem T-Shirt aufmerksam macht, als sie zu uns ins Zimmer kommt.