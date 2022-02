Beziehungskolumne : Warum wir in Beziehungen böse Vorzeichen ignorieren

Meine letzte Trennung war schon eine Weile her, da entdeckte ich auf Reddit genau den Begriff, nach dem ich lange gesucht hatte: „Red Flag“. Eine Red Flag ist ganz allgemein ein Warnzeichen, aber im Subreddit „Relationship Advice“ sah ich es zum ersten Mal speziell verwendet als frühen Hinweis, dass die Person, mit der man in einer Liebesbeziehung ist, eigentlich am besten Single wäre. Red Flags haben nichts mit Inkompatibilität zu tun. Sie beschreiben Verhaltensweisen, die in jeder Beziehung ein Problem wären. Wenn jemand solche Dinge aus seiner Beziehung postet und um Rat fragt, posten viele Menschen auf Reddit inzwischen einfach routiniert das passende Emoji: eine rote Wimpelflagge.

Nun könnte man sich fragen, warum die Ratsuchenden nicht selbst merken, dass ihre Partner sie nicht gut genug behandeln. Oder warum sie es merken, aber der Ansicht sind, es wäre ihre eigene Schuld oder durch vorübergehende Unfähigkeit der Partner zu entschuldigen. Man kann aber auch in die eigene Beziehungshistorie blicken und feststellen, dass man selbst solche Red Flags gesehen und trotzdem nicht sofort reagiert hat. Auch nicht gleich. Unter Umständen erst Jahre später, wenn sich vieles angehäuft hat. Wie kommt es dazu?

Versprechen wurden nicht gehalten

Nach einem Jahr Beziehung zog ich in meinen Zwanzigern zu meinem damaligen Freund in seine Wohnung. Man soll das nicht machen, heißt es, aber Sie haben wahrscheinlich schon mal vom Münchner Mietmarkt gehört und deshalb ein Einsehen mit mir. Wir hielten es für klug, den Umzug in zwei Etappen zu machen und beim ersten nur alle meine Bücher mitzunehmen. Zwölf Kartons, die wir bei ihm im Hausflur stapelten. Die Wohnung befand sich im vierten Stock, einen Aufzug gab es nicht, mein Freund versicherte mir, wir würden das schon hinbekommen. Ich trug zwei Kartons, er trug zwei Kartons. Danach erklärte er, er müsse jetzt dringend erst mal duschen und sich hinlegen. Darüber wurde es Abend. Und weil ich nicht wollte, dass jemand in meinen Kartons wühlte, trug ich die anderen acht Kartons allein in den vierten Stock, während er schlief.

Es genügt vielleicht zu sagen, dass sich die Beziehungsdynamik genauso weiterentwickelte, immer mehr Bereiche einnahm und Jahre später zur Trennung führte. Im Nachhinein würde ich die Frau schütteln, die ihr Zeug allein die Treppen raufträgt, und sagen: Das ist die falsche Richtung, zurück in den Transporter damit, du ziehst da nicht ein. Aber so ein Ausfall wirkt auf den ersten Blick nicht wie ein plausibler Trennungsgrund. Bis er ein Muster geworden ist: Dann ist er ein Trennungsgrund, aber man ist schon halbwegs daran gewöhnt und leidet eben vor sich hin.

Es gibt einige wenige Verhaltensweisen, bei denen inzwischen im öffentlichen Bewusstsein angekommen ist, dass man sofort gehen muss, wenn der Partner sie an den Tag legt. Das heißt natürlich nicht, dass alle es auch schaffen zu gehen. Gewalt ist so eine Verhaltensweise. Für viele gehört auch Fremdgehen dazu. Aber all das ist so dramatisch, was sind da ein paar Bücherkisten? Vielleicht kein sofortiger Trennungsgrund, aber eben eine Red Flag. Unzuverlässigkeit erntet rote Wimpel auf Reddit, genau wie Lügen oder Heimlichtuerei, das Ausbeuten von finanziellen Ressourcen der Partner, das Verwenden von Schimpfwörtern im Streit, Illoyalität, Unverschämtheit gegenüber Servicepersonal, Vernachlässigung der Kinder aus einer früheren Beziehung – die Liste ließe sich noch eine Weile fortführen.

Gegenangriff als Streitstrategie

Aber was tun mit solchen Red Flags? Den Bücherkarton fallen lassen und die sofortige Trennung einleiten? Wem das zu drastisch ist, der sollte sie zumindest ernst nehmen. Es genügt nicht, dem Partner reif und erwachsen mitzuteilen, dass man wütend ist, und dann seine Entschuldigung großmütig anzunehmen. Je nach Persönlichkeitsstruktur nimmt der Partner aus dieser Erfahrung nämlich nur mit, dass er machen kann, was er will, solange er sich danach eine halbgare Entschuldigung abringt. Oder, das war ein Teil meiner damaligen Beziehungsdynamik: Er geht sofort zum Gegenangriff über und perfektioniert eine Streitstrategie, in der er immer das Opfer ist und ihm mit diesen Vorwürfen schreckliches Unrecht getan wird.

Das ist dann schon Gaslighting, ein weiteres wichtiges Wort, das ich auf Reddit gelernt habe. Wenn es so weit kommt, bleibt nur noch die Trennung. Im Anfangsstadium aber können die Red Flags noch von beiden Partnern anerkannt werden als wirklich problematisches Verhalten, das verändert werden muss. Wenn sie wieder vorkommen, müssen sie ins Verhältnis gesetzt werden zu vorherigen Fällen. Das heißt nicht, dass man alte Vorwürfe wieder aufwärmt, was zu Recht verpönt ist. Das heißt, dass man ein Muster anspricht und die Einzelfälle übergeordnet betrachtet: Du warst hier illoyal, hier und hier, und dass wir über die anderen Male schon gesprochen haben und du dich entschuldigt hast, bedeutet nicht, dass du das einfach wieder machen kannst. Entschuldigungen genügen nicht. Verbesserungen müssen versprochen und dann auch wirklich umgesetzt werden.

Nachdem die Red Flag fest in den Sprachgebrauch aufgenommen wurde, fragen Menschen auf Reddit inzwischen manchmal: Was wäre denn eine Green Flag? Woran merke ich, dass mein Partner, der Fehler hat wie alle anderen Menschen, wirklich beziehungsfähig ist? Mit etwas Nachdenken kann das jeder selbst beantworten, aber es schadet nicht, es sich vor Augen zu führen oder vielleicht sogar eine Checklist zu machen, wenn man gerade eine neue Beziehung beginnt. Im Grunde sind es die Gegenstücke zu den Red Flags: Verbindlichkeit, Loyalität, finanzielle Fairness, Umgänglichkeit, Impulskontrolle, Selbstreflexion und die Bereitschaft, sich eigene Fehler einzugestehen und daran zu arbeiten. Wenn all diese Dinge vorhanden sind, kann man auch mal die Freundin im Stich lassen und auf dem Sofa schnarchen, während sie ihre Bücher schleppt. Aber eben nur einmal. Und dann nie wieder.