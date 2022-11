Hochzeitsserie – Teil 11 : „Ich kann nicht bestätigen, dass die Deutschen kein Geld mehr haben“

Früher hat Svea die teuersten Cremes verkauft, die man sich vorstellen kann. „Da ging schnell mal ein Monatsgehalt von mir über den Tresen“, sagt sie. Svea hat Kosmetikerin gelernt, schlecht verdient – aber sie mochte ihre Arbeit. „Ich muss die Sachen fühlen“, sagt sie. „Und das hier ist das Erste, das ich fühle, seit meiner Ausbildung.“

Sarah Obertreis Redakteurin im Ressort „Gesellschaft & Stil“. Folgen Ich folge



Svea sitzt in einem Raum mit hellem Dielenboden und Stuck an Decken und Wänden. Draußen drängt sich das Chaos aus pubertierenden Jungs, E-Rollern und Discounter-Tüten-Trägern durch Köln-Porz. Drinnen, in dem ordentlich renovierten Herrenhaus, wissen die fünf Seminarteilnehmerinnen noch nicht so recht, was sie miteinander anfangen sollen. „Wie aufregend“, sagt Vincent Schwiedeps, „der erste Tag.“