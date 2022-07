Hochzeitsserie – Teil 6 : Die Prinzessin setzt sich immer durch

Schon bei den Puffärmeln liegen die Meinungen in Berlin und Mainz weit auseinander. Gefühlt mehr als die 600 Kilometer, die die beiden Städte eigentlich voneinander trennen. Beim Brautmodenlabel Kaviar Gauche gilt gerade: wenn Ärmel, dann ausladend. In der Hauptstadt können Bräute in Minikleider mit doppelter Knopfleiste und ellenbogenlangen Puffärmeln schlüpfen. Oder in figurbetonte Midikleider mit Beinschlitz und Ärmeln, die von hinten fast wie Flügel wirken. Sogar Blazer mit Puffärmeln gibt es. Ein Jahr habe es gedauert, sagt Designerin Johanna Kühl, „aber nun funktionieren sie sehr, sehr gut“. Auffällige Ärmel – da sind sich die Designer in den Metropolen sicher – sind der neue Trend in der Brautmode.

Helen Bender steht in ihrem Geschäft nur ein paar Schritte vom Schillerplatz in Mainz entfernt und fragt: „Wer soll denn solche Lady-Di-Gedächtnisärmel tragen?“ Bender verkauft seit mehr als zehn Jahren Brautkleider, Einteiler und Damenanzüge. Zu ihr kommen nicht nur Frauen, die einen Mann heiraten, sondern auch viele lesbische Paare. Die Anzüge designt Bender selbst, die Brautkleider kauft sie ein. Wer bei ihr nach Puffärmeln schauen würde, müsste lange suchen.

Die durchschnittliche Kundin von „La mode abyssale“ – übersetzt heißt Benders Geschäft „Grenzenlose Mode“ – trägt Kleidergröße 44/46. Damit entspricht sie ungefähr den deutschen Normalmaßen. Bender hat schon oft die Erfahrung gemacht, dass auf den Laufstegen der Bridal Fashion Weeks Trends ausgerufen werden, die sie gar nicht verkaufen kann und will – weil sie zu vielen Körperformen nicht passen oder so extravagant sind, dass sich die meisten Bräute auf ihrer eigenen Hochzeit unwohl fühlen würden. Ein Beispiel: tiefe Rückenausschnitte. „Die sind nur für schlanke Frauen mit wenig Brust tragbar“, sagt Bender. Für alle anderen wird es allein schon schwierig, weil sie keinen BH unter das Kleid anziehen können.

In der Brautmode kommen und gehen Trends langsamer

Zwar sieht man nun auch in Mainz nach einer langen Pause wieder sehr viele Brautkleider mit Ärmel. Aber für ausladendere Formen gäbe es keine Kundinnen, sagt Bender. Als Designerin muss sie sich selbst immer wieder sagen: „Reiß dich am Riemen.“ Denn auch bei den Damenanzügen schrecken die Bräute zurück, wenn der Schnitt in seiner Kühnheit über einen Gehrock hinausgeht.

Doch zumindest in einem Punkt ist man sich in Berlin und Mainz einig: In der Brautmode geht es deutlich langsamer zu als im Rest der Branche. Oft braucht es mehrere Jahre, bis sich ein Trend durchsetzt. Dafür bleibt er dann auch genau so lange, manchmal sogar Jahrzehnte.

Deswegen wird man auch bei Fa­biennes Hochzeit in zwei Wochen nicht erahnen können, dass sie ihr Brautkleid vor zwei Jahren schon einmal getragen hat: bei ihrer standesamtlichen Trauung, als die Pandemie noch das Leben bestimmte. Die Geschäfte waren geschlossen, aber Fabienne hätte ohnehin keine Lust auf klassisches Brautkleidshopping gehabt. Sie bestellte es bei Asos, einem großen Onlinehändler, für 80 Euro. Das ist weniger Geld, als die durchschnittliche Braut für ihre Schuhe ausgibt. Fabienne hätte nicht sparen müssen, aber sie wollte. Sie war ohnehin nie die Person, die sich schon als Kind das perfekte Hochzeitskleid ausgemalt hatte.

Nun wird sie zum zweiten Mal ihr bodenlanges, spitzenbesetztes One-Shoulder-Kleid tragen mit einem Rock, der von der Taille gerade herabfällt. Es war ihr wichtig, dass es gut zu einem Blumenkranz passt. Der Vorteil daran, dass sie es schon einmal getragen hat: Sie weiß, dass sie sich wohl darin fühlt. Zum Schneider hat sie es nur noch mal gebracht, damit sie bei der Hochzeitsfeier keine hohen Schuhe tragen muss. Einfache Ballerinas reichen, findet Fabienne.