Beziehungskolumne : Mach doch einfach, was ich will!

Was erwarten Sie eigentlich von Ihrem Partner oder Partnerin? Treue? Körperliche Nähe? Blumen jeden Sonntag? Sport, damit die gute Figur erhalten bleibt? Dass der Klodeckel wieder runtergeklappt wird?

Was es auch ist: Erwartungen in Beziehungen laufen oft im Gleichschritt mit Druck und Enttäuschung, egal ob zwischen Eltern und ihren Kindern, Geschwistern oder in einer romantischen Partnerschaft. Der eine steht unter Druck, den Wünschen des anderen gerecht zu werden, der andere ist enttäuscht, wenn es nicht so läuft wie gewünscht, und am Ende sind meistens alle unglücklich. Während Familienbande trotz allem bestehen bleiben, zieht man in Paarbeziehungen dann gerne mal die Reißleine. Du räumst die Küche nie so auf, wie ich es will? Das war’s!

Die Erwartungen, die wir an eine Paarbeziehung haben, sind dabei meistens nicht gerade gering. Film, Fernsehen und nicht zuletzt Social Media gaukeln uns schließlich vor, dass bei allen anderen alles perfekt läuft. Da überrascht der Partner einen regelmäßig mit einem riesigen Strauß Blumen – oft just an den Tagen, an denen man besonders viel Stress in der Arbeit hatte. Die Partnerin kommt brav mit zu den Eltern und kocht einträchtig mit der Schwiegermutter das Abendessen. Niemand streitet über Handtücher, die im Badezimmer auf dem Boden liegen, überhaupt wird so gut wie nie gestritten, und wenn doch, gibt es eine dramatisch-romantische Versöhnung, bei der man sich auf eine Brücke vor dem Sonnenuntergang wieder in Arme fällt.

„Ich erwarte grundsätzlich nichts von meinen Partnerinnen“

Dass es ratsam kann, die eigenen Erwartungen an dieser Stelle etwas zurückzuschrauben, ist kein Geheimnis. Trotzdem überraschte mich eine Gesprächspartnerin, mit der ich mich vor Kurzem über genau dieses Thema unterhielt, mit ihrer Antwort: „Ich erwarte grundsätzlich nichts von meinen Partnerinnen.“ Gefühlt folgte in diesem Moment ein Paukenschlag. Bam! Ist das Geheimnis für eine funktionierende Beziehung? Einfach gar keine Erwartung, also auch kein Druck und keine Enttäuschung? Auch was sie als nächstes sagte, klang für mich erstmal ziemlich logisch. „Ich bin selbst für meine Bedürfnisse verantwortlich, das kann ich nicht auf meinen Partnerinnen abladen. Wenn ich will, dass die Küche sauber ist, muss ich sie selbst putzen. Das kann ich nicht einfach von anderen erwarten, und meine Partnerinnen können auch keine Gedankenlesen.“

Seit dem Gespräch habe ich viel über meine eigenen Erwartungen in einer Beziehung nachgedacht. Und zumindest für mich bin ich zu Schluss gekommen: Die Wahrheit, oder in dem Fall der Schlüssel, liegt irgendwo in der Mitte. Gedankenlesen kann niemand, auch mein Partner nicht. Trotzdem verhalte ich mich hin und wieder so, und mal ehrlich: Wer nicht schon mal schmollend in der Ecke saß und darauf gewartet hat, dass der Partner von alleine drauf kommt, was los ist und sich entschuldigt, werfe den ersten Stein! Dabei wäre es für alle Beteiligten besser, gleich mit der Sprache rauszurücken, wenn einen etwas stört. Für den Partner, weil er dann nicht erst mühselig rumbohren muss, und für einen selbst, weil man keine Zeit damit verschwendet, vor sich hinzubrodeln, während der andere noch gar nicht bemerkt hat, dass man überhaupt schmollt.

Auch mit den Bedürfnissen hatte meine Gesprächspartnerin einen Punkt, finde ich. Wenn ich gerne Blumen in der Wohnung stehen haben will, kann ich mir die auch selbst kaufen, und es ist auch nicht die Aufgabe meines Partners, mich rund um die Uhr zu unterhalten oder überall hinzubegleiten, dann ziehe ich eben mal alleine los. Man gibt ja nicht automatisch die Verantwortung für sein eigenes Glück ab, nur weil man eine Partnerschaft eingeht – vor allem wenn der Partner erstmal raten muss, was man überhaupt will.

Trotzdem bin ich der Meinung: Keine Erwartungen sind auch keine Lösung. Sicherlich kann (oder eher: muss, sonst sind wir ja wieder beim Gedankenlesen) man darüber reden, was und wie viel. Dass man füreinander da ist und sich vertrauen kann, scheint mir persönlich das Mindeste, was ich von meinem Partner erwarten kann. Und auch, wenn mein Partner nicht die Verantwortung für sie trägt, wünsche ich mir, dass er sich mit meinen Bedürfnissen auseinander setzt und wir hier und da vielleicht einen Kompromiss finden. Nehmen wir die Küche als Beispiel: Die muss vielleicht nicht bis in die letzte Ritze geputzt werden, aber das Geschirr kann man ja wenigstens in die Spülmaschine stellen, wenn man friedlich zusammenleben will. Ich lasse dafür nach dem Duschen auch keine Haare im Abflusssieb.

Manchmal hilft es dabei vielleicht auch, zu hinterfragen, warum man etwas erwartet. Bei den Blumen geht es vielleicht gar nicht um die Blumen an sich, sondern um die Aufmerksamkeit, die mit ihnen verbunden ist. Stattdessen kann man vielleicht einfach Zeit zu zweit einplanen – und dafür etwas finden, das beiden Spaß macht.