Gewichts-Debatte in Hollywood : Durch dick und dünn

In der Kritik: Regisseur Darren Aronofsky und Darsteller Brendan Fraser beim Filmfestival in Venedig im September Bild: Reuters

Ein Comeback nach fast zehn ­Jahren, sechs Minuten stehender ­Applaus beim Internationalen Filmfestival in Venedig und Gerüchte über eine Oscarnominierung, noch bevor Brendan Fraser in der Tragi­komödie „The Whale“ im Kino zu sehen ist: Selbst Hollywood hätte das nicht ­schöner erfinden können. Dabei geht es in Darren Aronofskys „The Whale“ um eher schwere Kost. Charlie, gespielt von Fraser, will seiner 17 Jahre alten Tochter Ellie wieder näherkommen. Der Literaturdozent hatte Frau und Kind Jahre zuvor verlassen, um mit einem Mann zusammenzuleben. Die Trauer über den Tod des Liebhabers, Schuldgefühle und Schmerz haben Charlie zu einem „Binge-Eater“ werden lassen, einem Menschen, der unter Essattacken leidet. Er bringt gut 270 Kilogramm auf die Waage und lebt auf seinem Sofa.

„Der Film zeigt den Star aus ,George – Der aus dem Dschungel kam‘, wie ihn noch niemand gesehen hat: als einen entsetzlich übergewichtigen und geschiedenen Mann in mittlerem Alter, der sich in seiner vermüllten Wohnung zu Tode frisst“, lobte der britische Filmkritiker Robbie Collin ­Frasers Wandlung vom Lianenhelden mit Waschbrettbauch zu einem herzkranken Dicken. Auch auf der Rezensions-Website ­Rotten Tomatoes kommt „The Whale“ meist gut weg. „Der Film ist eine trans­formative Erfahrung“, schrieb Kritiker Pat Mullen. „Das liegt vor allem an dem ­Herzen, das Fraser aus der Tiefe seines Fettanzugs ­hervorholt.“