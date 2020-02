Hochzeit im Krankenhaus : Nicht ohne die Oma

Eigentlich war der Tag anders geplant: Nadine und Ludwig Löffler aus Burgkirchen hatten ihre Hochzeit lange vorbereitet, doch dann wurde die Großmutter der Braut krank. Sie musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. Zur Feier hätte sie es nicht geschafft. „Wir waren total fertig“, sagt Nadine Löffler. Familienzusammenhalt bedeute ihr viel.

Deshalb hat die 22 Jahre alte Frau mit ihrem Mann und ihrer Familie innerhalb von zwei Tagen umdisponiert: Spontan verlegte das Paar die Hochzeit in die Kreisklinik Altötting. „Das gab es hier in der Kapelle in Altötting noch nie“, sagte ein Sprecher der Kreiskliniken Altötting-Burghausen am Montag.

Die 76 Jahre alte Frau dachte den Angaben der Kreisklinik zufolge, dass sie von einer Krankenpflegerin zu einer Untersuchung gebracht wird. Doch dann kam die Überraschung: Die Pflegerin brachte sie am vergangenen Donnerstag in die Hauskapelle, wo bereits die Hochzeitsgesellschaft und der Standesbeamte warteten. Das junge Paar gab sich dann im Beisein der Oma „in einer rührenden Trauung“ das Ja-Wort. „Die Oma war ganz baff“, sagt Löffler. Am Montag konnte sie die Klinik verlassen – ein gutes Hochzeitsgeschenk für das junge Paar.