Aktualisiert am

Am besten trinke man, bevor man überhaupt Durst verspürt, sagt die Expertin. Bild: dpa

Frau Weber, wie viel sollte man bei diesen extremen Temperaturen trinken?

Laura Gabler Volontärin. Folgen Ich folge

Die offiziellen Empfehlungen sind eineinhalb bis drei Liter pro Tag. Parallel dazu nehmen wir durch Nahrung ungefähr die gleiche Menge zu uns. Wenn man viel schwitzt und es so heiß ist, dann entsprechend mehr. Wenn man schon einen trockenen Mund hat, dann hat man schon einen Flüssigkeitsmangel.

Das heißt, man sollte nicht erst etwas trinken, wenn man Durst hat, sondern schon davor?

Genau, man sollte seine Flüssigkeitszufuhr möglichst gleichmäßig über den Tag verteilen. Zu jeder Mahlzeit sollte man ein Glas Wasser trinken und auch mal zwischendurch.

Welche Getränke sind besonders gut für den Körper bei Hitze?

Jedes Getränk ohne Zucker ist erlaubt. Wasser ist natürlich immer gut. Für ein bisschen mehr Geschmack kann man auch Kräuter, Beeren oder aber auch Gurken dazugeben. Ansonsten bieten sich auch kalte Kräuter- oder Früchtetees an.

Und welche Getränke sind bei der Hitze tabu?

Jegliche Softdrinks sollte man vermeiden. In diesen ist einfach zu viel Zucker enthalten. Und Alkohol ist tabu. Wenn wir Alkohol trinken, dann weiten sich die Blutgefäße. Genau das gleiche passiert auch schon bei Hitze. Man verstärkt durch den Alkoholkonsum diesen Effekt. Das kann dann auch zu Kreislaufproblemen und Übelkeit führen. Das sehen wir in diesem Sommer in Griechenland.

Welche Temperatur sollte das Getränk haben? Besser warm oder kalt?

Weder noch. Wenn das Getränk zu kalt ist, muss der Körper Wärme produzieren und man schwitzt dadurch noch mehr. Und auch zu heiße Getränke bringen uns zum Schwitzen. Wir sollten uns an den südlichen Ländern orientieren, in denen viele lauwarme Getränke getrunken werden.

Woran merkt man, dass man zu wenig trinkt?

Ein trockener Mund, Kopfschmerzen und Konzentrationsschwierigkeiten sind typische Anzeichen für Flüssigkeitsmangel. Auch an der Farbe des Urins kann man sich orientieren. Ist er dunkelgelb konzentriert, dann ist das ein Anzeichen, dass man mehr trinken sollte.

Kann man denn auch zu viel trinken?

Ja, mehr als drei Liter Flüssigkeit am Tag sollte man nicht trinken. Natürlich gibt es auch da wieder Ausnahmen, beispielsweise, wenn man Durchfall oder Fieber hat, aber auch, wenn man viel schwitzt. Dann verliert man vor allem Natriumchlorid und Kalium.

Was sollte man trinken, um den Elektrolythaushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen?

Man sollte dann auf keinen Fall nur Wasser trinken, sondern auch isotonische Getränke und Getränke mit hohem Mineralstoffgehalt. Mineralwasser, Apfelschorle und auch alkoholfreies Bier sind zu empfehlen.

Mehr zum Thema 1/

Welche Tipps haben Sie für „Trinkmuffel“, die gerade im Sommer gerne mal das Trinken vergessen?

Morgens sollte man direkt mit einem Glas Wasser in den Tag starten. Danach kann man sich volle Wasserflaschen bereitstellen, die über den Tag hinweg getrunken werden müssen. Außerdem kann man sich einen Wecker stellen oder eine App herunterladen, durch die man ans Trinken erinnert wird. Gerade Kinder sollten auch auf jeden Fall immer eine Wasserflasche dabeihaben. Leider gibt es immer noch viel zu wenig Trinkbrunnen, wo man mal seine Flasche auffüllen kann.

Sie haben schon erklärt, dass wir auch durch Nahrung Wasser zu uns nehmen. Welche Lebensmittel empfehlen Sie, um den Körper an heißen Tagen besonders zu schützen?

Obst und Gemüse sind immer gut. Vor allem Wassermelone, Himbeeren und Erdbeeren, aber auch Gurken und anderes Gemüse enthalten viel Wasser.