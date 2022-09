Beziehungen : Warum es beim zweiten Mal besser klappen kann

Aktualisiert am

Paare, die sich trennen und wieder zusammenfinden, haben einen schlechten Ruf. Dabei sind ihre Erfolgschancen oft nicht schlecht – wie das Comeback von „Bennifer“ zeigt. Eine Paartherapeutin weiß, was die Gründe sein können.

Birgits und Tommys erstes Date nach 28 Jahren fand in einer Eisdiele statt. Tommys Sohn hatte Birgit auf Facebook entdeckt. Tommy war so aufgeregt, dass er seinen Sohn beauftragte, Birgit direkt zu schreiben. „Ich soll dir Grüße sagen. Rate mal von wem“, tippte Tommys Sohn in den Facebook-Messenger. Birgit wusste natürlich sofort, von wem die Grüße kamen. Gerade erst hatte sie, ganz zufällig, mit der Frau von Tommys bestem Freund telefoniert. „Ich hatte gleich wieder dieses Kribbeln im Bauch“, erzählt Birgit.

Sarah Obertreis Redakteurin im Ressort „Gesellschaft & Stil“. Folgen Ich folge



Tommy spricht nicht gerne über seine Gefühle. Deswegen hört er beim Videotelefonat mit der F.A.Z. aus dem Nebenraum zu. „Wenn ich was Falsches sage, meldet er sich“, sagt Birgit und lacht. Hinter ihr an der Wohnzimmerwand hängen zwei Fotos: auf dem einen Tommy und sie, aneinander geschmiegt, auf dem anderen der Lieblingsstrand der beiden in Thailand. Wenn sie können, fliegen sie einmal im Jahr dorthin.