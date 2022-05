Oben ohne im Freibad : Freiheit den Brustwarzen

In Göttingen dürfen Frauen nun oben ohne baden – am Wochenende. Durchgesetzt haben das Aktivistinnen. Aber wen und warum stören Brüste überhaupt?

Ein durchschnittliches deutsches Schwimmbad in einer durchschnittlichen deutschen Stadt kennt zwei Dinge, die zu einem Politikum werden können: die Qualität der Fritten – und Brustwarzen. Und da eine Stadt kaum durchschnittlicher sein könnte als Göttingen, das zuletzt obendrein mit einem Schwimmgebot für weibliche Brustwarzen in die Schlagzeilen geraten ist, fangen wir hier an, an einem Sonntag im Mai.

Johanna Dürrholz Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt".

Die neue Regel, die im Bad Eiswiese schon am Eingang prangt, gilt nämlich nur am Wochenende: „Samstags und sonntags wird das Tragen eines Oberteils als Badebekleidung allen Besuchern der Schwimmhalle freigestellt (zunächst gültig bis 31.08.2022).“ Frauen sind hier selbstredend mitgemeint, eigentlich geht es sogar nur um sie, um die Besucherinnen also. Immerhin laufen Kinder und Männer seit jeher oberkörperfrei durch Schwimmbäder, und es ist nicht bekannt, dass sich je Besucherinnen oder Besucher darüber beschwert haben.