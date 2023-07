Aktualisiert am

Bye-bye „Meeeedels“: Kurz vorm Casting zur 19. Staffel von Germany's Next Topmodel gibt Heidi Klum eine Neuerung bekannt: Ab sofort können auch Männer um den GNTM-Titel kämpfen.

Erst vor wenigen Wochen kürte Heidi Klum die Siegerin der 18. Staffel von Germany's Next Topmodel. Gewinnerin war Vivien, 23 Jahre alt und das erste Curvy-Model in der Geschichte der Sendung.

Nun meldet sich Klum vor dem Beginn des Castings zur 19. Staffel auf Instagram zu Wort – und gibt eine Neuerung bekannt: Von nun an werden Frauen und Männer um den Titel kämpfen.

Das Video auf Instagram zeigt Klum im Flugzeug. Sie spricht einen Flugbegleiter an und fragt ihn, ob er ihre Sendung „Germany's Next Topmodel“ kenne. „Ich mache dieses Jahr zum allerersten Mal...“, fährt sie fort. Der Flugbegleiter unterbricht sie: „Nein?!“, sagt er und schaut sie mit großen Augen an, „Männer?“. Heidi stimmt zu und sagt: „Und ich würde Sie gerne casten.“

Damit werden in der kommenden Staffel zum ersten Mal nicht nur Frauen um den GNTM-Titel streiten. Und der erste männliche Bewerber steht schon. Im Clip jedenfalls sagt der Flugbegleiter zu, ohne zu zögern: „Warum nicht? Ich find's super!“