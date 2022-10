Glückliche Singles : Warum viele junge Menschen gar keine Beziehung wollen

Weil Geschichten über Beziehungen in der Regel von Romantik leben, trifft es sich gut, dass meine Freundin und ich zumindest in einem Restaurant namens „True Romance“ saßen, als wir über ihre Nicht-Beziehungen sprachen.

Denn der Romantik, sagen wir es mal so, steht sie skeptisch gegenüber. Als wir noch in die Grundschule gingen, schrieb ihr ein Junge einen Liebesbrief; den schmiss sie sofort weg. Einen (eigentlich anonymen) Liebesbrief von mir hingegen las sie dem Empfänger lautstark vor. Was sei denn schon dabei? Als wir gerade 18 waren, gestand ihr Schwarm ihr auf einer Party endlich seine Liebe, doch leider ging im selben Moment die Musik aus, er schrie die pathetischen Schwüre in den Raum, sie sah ihn nur entgeistert an. Romantik – herrlich-feine Gratwanderung inmitten von Peinlichkeiten.