Gespräche in Paarbeziehungen : „Erst wenn wir einander verstehen, können wir eine Lösung suchen“

Verständnis füreinander und Vertrauen ineinander sind Kernthemen in jeder Beziehung, auch in der von Beziehungsforschern: Julie und John Gottman. Bild: Laif

Herr und Frau Gottman, Sie sind seit 35 Jahren verheiratet. Was tun Sie, damit Ihre Ehe hält?

Franziska Pröll Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge

Julie Gottman: Reden, reden, reden. Ich denke, es geht wirklich darum, miteinander zu reden und keinen Groll aufkommen zu lassen. Wege zu finden, um gemeinsam viel Spaß zu haben und Abenteuer zu erleben. Unterschiede zu akzeptieren. Jeder Mensch ist anders. Wir fokussieren uns darauf, was der andere richtig macht – nicht auf seine Fehler.

Was bedeutet das für Ihre ­Ge­spräche?

John Gottman: Das Wichtigste ist, emotional verbunden zu sein. Morgens sprechen wir darüber, was uns tagsüber erwartet. Wir verlassen nie das Haus, ohne dass wir mindestens eine interessante Sache wissen, die den anderen an diesem Tag erwartet. Wenn ein Problem auftaucht, mit dem wir uns befassen müssen, hören wir einander zu. Wir spiegeln das Ge­sagte und stellen sicher, dass wir uns gegenseitig verstehen. Was wir besprechen, schreiben wir auf.