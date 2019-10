Rund ums Haar : „Das einzelne Haar erregt Ekel“

Herr Staguhn, Sie haben unlängst das Buch „Und ewig lockt das Haar“ geschrieben. Was fasziniert Sie so sehr an dem „Sinnesorgan Haar“, wie Sie es im Buch nennen?

Das Haar auf dem Kopf ist für jeden einzelnen wichtig. Wenn etwas mit dem Haar nicht stimmt, dann ist man unglücklich. Es ist ein sehr wichtiger Teil unserer Persönlichkeit – man könnte fast sagen: Teil unserer Identität. Bob Marley hat einmal auf der Bühne während eines Konzerts gesagt: „Mein Haar ist meine Identität“. Hier spielt natürlich der Aspekt der Religion der Rastafari hinein, aber es gilt gewissermaßen doch für jeden. Haare formen unser Gesicht, und unser Gesicht ist unsere Persönlichkeit.

Ihre These im Buch ist, dass das Haar stark ambivalent vom Menschen betrachtet wird: Ekel und Eros liegen hier ungewöhnlich nah beieinander. Woran liegt das?

Das einzelne Haar erregt Ekel, wenn es in der Badewanne herumliegt oder in der Suppe auftaucht – selbst wenn es das eigene Haar ist. Ich habe die These aufgestellt, dass das einzelne Haar mit dem Tod in Verbindung gebracht wird: Ein Lebensfaden wird vom Körper abgetrennt. Die Haarpracht auf dem Kopf wiederum gilt als Zeichen von Schönheit und Vitalität. Hier reicht die Anziehungskraft der Haare in den Erosbereich hinein. Wenn in einer Werbung für Haarpflegeartikel ein Kopf mit langen Haaren sinnlich und in Zeitlupe hin- und hergeschwenkt wird, ist das Sinnbild für Lebenskraft und eben auch Eros.

Schönes Frauenhaar verkörpere die weibliche Erosmacht schlechthin, schreiben Sie. Dabei wisse die Frau, mit solchem Haar um diese Macht und setze sie bewusst oder unbewusst kokett ein. Ist das nicht in erster Linie etwas, das von außen an die Frau herangetragen wird?

Es handelt sich hierbei um eine Erotisierung des Haares der Frau, gegen die ja nichts einzuwenden ist. Die Geschlechterspannung auch zwischen Menschen, die sich nicht kennen, ist etwas ganz Natürliches. Diese Spannung herrscht selbstverständlich nicht nur zwischen unterschiedlichen Geschlechtern, sondern auch zwischen gleichen. So oder so ist eine Spannung jedoch immer präsent und damit wird im Umgang miteinander eben auch gespielt. Der ganze Körper wird bei diesem Spiel eingesetzt und bei Frauen besonders die Haare.

Aber es ist doch ein Unterschied, ob jemand seine Haare beim Modeln zum Beispiel bewusst einsetzt, oder ob das Haar der Frau symbolisch aufgeladen wird.

Sie müssen es gar nicht bewusst einsetzen. Wenn Sie als Frau mit schönem Haar irgendwo erscheinen – ohne dass Ihnen das so richtig bewusst ist – dann wirkt das einfach. Ob Sie jetzt wollen oder nicht.

Es gibt ja nicht nur den Blick der Männer auf Frauenhaar, sondern auch Männerhaar wird durchaus als begehrenswert empfunden. Da wäre zum Beispiel das klischeehafte Bild des attraktiven Surfers, mit ausgewaschenen blonden Strähnen im Haar.

Das ist richtig. Aber Männer mit schönem Haaren sind nun einmal nicht so häufig, während das bei Frauen schon eher die Regel ist. In meiner Jugend war es Standard, dass auch die Männer langes Haar trugen.

Mehr zum Thema 1/

Es gibt keine Tabus mehr, die mit Frisuren gebrochen werden können und doch kann das Tragen bestimmter Frisuren noch Form von Protest sein, wie Sie in Ihrem Buch beschreiben. Kürzlich gab es einen Trend unter Hollywood-Schauspielerinnen, die ihre Haare auf wenige Zentimeter Länge rasierten.

Im Zuge der MeToo-Bewegung haben sie sich einige die Haare aus Protest sehr kurz geschnitten. Eine der Schauspielerinnen hat damals gesagt: „Wie gut, dass ich nicht mehr über meine Haare definiert werden kann.“ Es findet also eine Befreiung statt. Das Abschneiden von Haar war in der Geschichte oft Zeichen von Demütigung – das ist heute verschwunden. Die Frauen bringen zum Ausdruck, dass sie keine Opfer mehr sein wollen.

Gerhard Staguhn „Und ewig lockt das Haar“ ist im zu Klampen Verlag erschienen. 184 Seiten, 18,00 Euro.