Alleinerziehende Mütter : „Das mache ich jetzt alleine!“

Elternschaft lässt sich heute problemlos von der Partnerschaft entkoppeln. Frauen können Eizellen einfrieren. Frauen können sich Sperma von einer Samenbank bestellen. Und Frauen können, auch wenn sie alleinstehend sind, Kinder adoptieren. Verliebt, verlobt, verheiratet, Babys – dieser linearen Erzählung folgen viele moderne Beziehungen längst nicht mehr.

Alleinerziehend und ohne festen Partner zu sein, wird trotzdem oft noch als defizitär gewertet. Wie ein Fehler in der Familienmatrix, obwohl das bürgerliche Mutter-Vater-Kind-Ideal eine historische Ausnahmeerscheinung vor allem der fünfziger und sechziger Jahre in den westlichen Gesellschaften war, in der Familienforschung auch als „Golden Age of Marriage“ bekannt.