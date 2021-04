Kolumne : Fünf Dinge, die als Lieferando-Bote nerven

1. Ich war komplett alleine

Zu Beginn meiner Tätigkeit musste ich leider feststellen: Ich bin komplett alleine. Da ich mit meinem eigenen Fahrrad Essen ausliefere, wurde ich nicht über die Existenz der zentralen Anlaufstelle in meiner Stadt informiert. Noch nicht mal zur Vertragsunterzeichnung bin ich Menschen begegnet. Und wegen des immensen Zeitdrucks war ich auch nicht in der Lage, während der Auslieferungen Kontakt zu Kollegen auf der Straße aufzunehmen – es gab einfach keine Möglichkeit, sich untereinander über den Arbeitsalltag auszutauschen.

Das gelang mir erst, nachdem in meiner Stadt ein Betriebsrat gegründet wurde und erste bedeutsame Netzwerke unter uns Fahrern entstanden sind. Allerdings stoßen Fahrer mit Migrationsgeschichte und daher möglicherweise mangelnden Deutschkenntnissen auf besondere Schwierigkeiten: Sie erfahren dadurch manchmal nicht von den Netzwerken unter uns Fahrern und sind brenzligen Situationen hilflos ausgeliefert. Generell fehlen aber auch die sozialen Kontakte, die man sonst gerne bei der Arbeit knüpft.

2. Extreme Wetterbedingungen

Als Fahrer im Freien ist man der Witterung schutzlos ausgesetzt. In der Vergangenheit gab es für uns keine Möglichkeit bei starkem Regen oder Hagel, Schutz zu suchen. Und es gab lange auch keine einheitliche Ansage, wie wir mit extremen Wetterbedingungen umzugehen haben. Erst durch die Gründung des Betriebsrats konnten einheitliche Regelungen erreicht werden. Und ich kann sagen: Es ist dadurch deutlich besser geworden. Im vergangenen Sommer haben wir immerhin Sonnencreme bekommen und es werden regelmäßig Wetterwarnungen herausgegeben. An der Arbeitskleidung wird allerdings sehr gespart, sie schützt uns bei Regen und Kälte nur für einen kurzen Zeitraum. Die Qualität ist miserabel, der Stoff viel zu dünn und witterungsempfindlich. Stellen Sie sich einfach das schlimmste Kleidungsstück vor, das keinerlei Ansprüche erfüllt. Diese Kleidung wirkt auf mich wie aus einem Scherzartikel-Laden gekauft.

3. Lange und ungünstige Lieferwege

Es gibt einen Satz, der unter uns Fahrern allgegenwärtig ist: „Ich musste eben fünf Kilometer durch die ganze Stadt fahren, nur um einen einzigen Döner abzuholen.“ Denn gelegentlich kommt es wirklich zu außergewöhnlich langen Lieferwegen. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Einer davon ist zum Beispiel, dass in einem Liefergebiet nicht genügend Fahrer verfügbar sind, sodass sich Fahrer außerhalb dieses Liefergebiets unnötig lang durch den gefährlichen Innenstadtverkehr quälen müssen. Die Lieferapp kalkuliert zudem die Wege selbst und errechnet eine vorgegebene Abhol- und Lieferzeit, aber berücksichtigt nur eingeschränkt Wasserwege und Bahnanlagen.

Die meisten Lieferungen kommen verspätet an, etwa weil zu wenige Fahrer unterwegs sind, um das Bestellaufgebot zu bewältigen oder das Restaurant nicht mit der Zubereitung hinterherkommt. Wir Fahrer sind de facto selbst dafür verantwortlich, dass das Essen dem Kunden rechtzeitig übergeben wird. Bei einer Verspätung stoßen wir im Restaurant und beim Kunden auf wenig Verständnis. Nicht selten werden wir auch von den „Dispatchern“ drangsaliert und zeitlich unter Druck gesetzt. Das sind Mitarbeiter von Lieferando, die die App betreuen. An sie können wir schreiben, wenn es Probleme gibt. Aber sie können uns auch jederzeit anhand des GPS-Signals ausfindig machen, Schichten pausieren, fortsetzen und bei Unfällen oder Fahrradpannen auch beenden.

4. Die Trinkgeldsituation

Eigentlich sollte dieser Punkt an erster Stelle stehen, da die Beschwerden unter der Fahrerschaft diesbezüglich sehr groß sind. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn einem die Tür vor der Nase zugeschlagen wird, nachdem man im Hochsommer bei 30 Grad im Schatten und vier Kilometern Radweg, mit vollem Rucksack die Treppen in den fünften Stock eines Altbauhauses hochgehechelt ist. Das Trinkgeld macht aus einem grauenvollen Arbeitsalltag einen erträglichen Arbeitsalltag. Und wir sind auf dieses Trinkgeld angewiesen. Leider verstehen das nur die wenigsten. Kaum jemand kann sich vorstellen, was für ein brutaler Job das ist und wie wenig uns am Ende des Monats bleibt. Daher mein Rat an alle Kunden: Seien Sie stets ein wenig großzügig zu uns, egal wer vor Ihnen steht. Wer 50 Euro für Sushi ausgeben kann, hat auch noch ein bisschen Bargeld für den Kurier übrig.

5. Die Hilflosigkeit

Jetzt kommt der schlimmste Punkt: Aufgrund des hohen Berufsrisikos kommt es während unserer Arbeit nicht selten zu Situationen, in denen wir Hilfe brauchen. Dazu gehören Unfälle oder auch Überfälle. Es liegt in der Natur des Jobs, dass wir im Falle eines Unfalls keine Kollegen oder innerbetriebliche Ersthelfer haben, die uns zur Hilfe eilen können. Wenn du an einem abgelegenen Ort in Ohnmacht fällst, bleibst du einfach dort liegen. Du bist auf die Hilfsbereitschaft von Passanten und Verkehrsteilnehmern angewiesen. Vergangenes Jahr hatte ich einen Unfall, bei dem ich mir eine Fraktur am rechten Handgelenk zuzog. Die erste Reaktion des Dispatchers unmittelbar nach dem Sturz war nicht, mich zu fragen, ob es mir gut geht, sondern: „Kannst du weiterfahren?“ Es ist sehr traurig zu sehen, dass das Wohl der Mitarbeiter nur an zweiter Stelle steht. In den vergangenen zwei Jahren kam es allein bei Lieferando zu bundesweit über 1500 gemeldeten Unfällen. Unser örtlicher Betriebsrat vermutet allerdings, dass die Dunkelziffer doppelt so hoch ist.

Protokolliert von Johanna Christner