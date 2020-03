Kolumne „Fünf Dinge“ : Fünf Typen, die im Kino nerven

Haben Sie dieses Jahr schon einen Film im Kino gesehen? Nein? Gut, belassen Sie es am besten dabei – und zwar nicht wegen Ihrer Sorge vor dem Coronavirus. Sondern, weil ein Kinobesuch auch in Zeiten ohne Infektionsangst nur noch in Ausnahmefällen entspannte Unterhaltung ist. Bei mir jedenfalls – und das hat nur am Rande mit jenen Dingen zu tun, die an Kinobesuchen offensichtlich sehr fragwürdig sind: Seien es die Preise („Das macht neun Euro für den Film, plus ein Euro für sechs Minuten Überlänge, zwei Euro wegen 3D, 1,50 Euro für Logenplätze – und 11 Euro für Cola und Popcorn: Insgesamt 25,50 Euro, bitte.“), ewig lange und schlechte Werbespots lokaler Autohäuser und Optiker, durchgesessene und vom Vorgänger noch warme und vollgekrümelte Sitze oder eimerhafte Einheitsgrößen für Softgetränke und Junkfood.

Jetzt kommen Sie und sagen, ich solle aufhören, den Menschen das Kino madig zu machen. Der Branche gehe es schließlich schlecht genug, weil jeder Deutsche im Schnitt weniger als zwei Mal im Jahr mit Popcorn vor der Leinwand sitzt und die bösen Streamingdienste sowieso die Kinobetreiber ruinieren. Dass die Kinos mehr Umsatz machen als je zuvor und sieben der zehn erfolgreichsten Filme der Geschichte nach 2015 anliefen, passt aber nicht in diese Jammerei – ein beliebiger trister Samstagabend im Winter kann das bestätigen: Gerade bei neuen Filmen aus dem immergleichen Marvel-Star-Wars-Bond-Imperium müssen Tickets am besten schon online und für zwei Euro Vorverkaufsgebühr extra gekauft oder reserviert werden (dann aber eine halbe Stunde vor der halbstündigen Werbung da sein!), um zumindest die Chance zu haben, sich nicht in den vordersten vier Reihen des 800-Plätze-Saals eine veritable Nackenstarre und anhaltendes Augenflimmern einzuhandeln.

All das hatte mich nie davon abgehalten, regelmäßig ins Kino zu gehen – trotz der dumpfen Aggressionen, die ich jedes Mal verspürte, wenn ich mich in die roten Samtsessel fläzte. Mittlerweile aber meide ich Kinosäle wie Schlager-Fans das Metal-Konzert. Schuld daran sind – wie immer – die anderen. Ihr oft unfassbar nerviges Verhalten treibt mich zur Weißglut. Und auch Sie sollten künftig die Flucht antreten, wenn Ihnen diese fünf schlimmsten Kinobesucher begegnen:

1. Die Popcorn-Nacho-Cola-Vernichter

Der Klassiker unter den nervigen Kinobesuchern. Schon am Eingang hält er mitsamt fünfköpfiger Clique den kompletten Betrieb auf, weil in der Warteschlange einfach keine Zeit war, sich zu überlegen, ob lieber jeder einzeln das aus anderthalb Litern Cola und zweieinhalb Kilo Popcorn bestehende „Super-Maxi-Menü“ bestellen sollte – oder, ob man sich lieber das „Best-Friends-Cinemagic-Menü“ teilt, weil da jeder die Wahl zwischen süßem und salzigem Popcorn sowie Nachos mit Käse- oder Hot-Salsa-Sauce hat. Und obendrauf noch ein Plastiklichtschwert geschenkt bekommt.

Ist die Entscheidung gefallen, wird etwa ein Drittel des Menüs schon beim unbeholfenen Hinsetzen mitsamt Plastikbechern in beiden Händen auf Sesseln und Boden verteilt. Für den Verzehr der übrigen zwei Drittel aus dem kohlensäure- und saucenhaltigen Zucker-Salz-Paprikagewürz-Imperium werden dann die kompletten zweieinhalb Stunden benötigt, was den übrigen Saalgästen durch regelmäßiges Rascheln, Rülpsen, Schmatzen und Schlürfen nicht vorenthalten bleibt. Wundern Sie sich auch nicht, wenn zwischenzeitlich dicke Luft vorbeizieht: Die Gruppe war vor dem Film garantiert noch Burger oder Burrito essen.

2. Die „Darf-ich-kurz-durch“-Klogänger

Ja, es kann vorkommen, dass während eines Films derart die Blase drückt, dass sich nicht weiter auf die Handlung konzentriert werden kann. Zum Beispiel wenn man schwanger oder alt ist. Oder aufgrund anderer Umstände häufiger aufs Klo muss. Für alle anderen Filminteressierten dürfte es eigentlich kein Problem sein, zwei Stunden ohne den Gang zur Toilette auszukommen. Eigentlich. Doch im Kino ist es damit schnell vorbei. Spätestens nach zwanzig Minuten steht irgendwo der oder die Erste auf, flüsterbrüllt den im Fluchtweg Richtung Toilette Sitzenden sieben Mal ein „Tschuldigung, darf ich kurz durch“ entgegen und tritt auf dem Weg hinaus abgestellte Popcorn-Eimer um.