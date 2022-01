Kolumne : Fünf Dinge, die an chronischen Schmerzen nerven

Schmerz lass nach! Aus eigener Erfahrung weiß ich: Das Schienbein ist ein tolles Sinnesorgan, um nachts im Schlafzimmer scharfkantige Möbel zu finden. Die Pointe kennt jeder: Es tut weh, doch das unangenehme Ziehen verschwindet bald wieder. Selbst bei Knochenbrüchen klopft der Chirurg einem vor der Operation oft noch zuversichtlich auf die Schulter und sagt: „Das wird alles schon wieder.“

Doch was ist, wenn nicht? Wenn der Schmerz chronisch wird und nicht mehr verschwindet? Bis zu 20 Prozent aller Deutschen sollen laut einer Studie allein in Deutschland davon betroffen sein. Ob angeboren, nach einem Unfall oder durch eine Krankheit: Die Folgen sind oft tragisch und schwer fassbar für Betroffene und Außenstehende. Im Alltag mit chronischen Schmerzen zurecht zu kommen, ist nicht einfach. Fünf Dinge machen es zumindest mir besonders schwer:

1. Die Unberechenbarkeit

Es kann mich immer wieder treffen: Ich liege morgens schlaftrunken in meinem Bett, geborgen unter der Decke. Im Hinterkopf habe ich noch die verschwommenen Fetzen eines schönen Traums. Das Gehirn ist noch nicht hochgefahren. Und doch ist da dieses Gefühl von etwas sehr Wichtigem, das gerade fehlt, etwas, woran ich mich nicht erinnern kann. Dann vergeht dieser Bruchteil einer Sekunde, ich erwache, die Rezeptoren senden ihre Reize aus – und eine Welle von Schmerzen schwappt durch den ganzen Körper.

Manchmal glaube ich, mich an diesen fast täglichen Ansturm gewöhnt zu haben. Doch dann trifft es mich wieder unvorbereitet. Als verließe einen ein geliebter Mensch: Auch wenn man vorher andere Trennungen durchlebt hat, tut es immer wieder aufs Neue weh. So auch hier. Gestern war es ein ziehendes Brennen in der Achillessehne, heute melden sich die Finger mit einem dumpfen Stechen zu Wort. Wade, Knie und Schläfen stehen schon auf Abruf bereit. Immer mehr Kontrolllampen, die plötzlich anfangen, rot zu blinken. Ich weiß nie, wo es mich als nächstes trifft, wie stark es sein wird und wie lange der Schub andauern wird. Was ich weiß: Man muss es irgendwie aushalten, bis es abklingt, bis man sich angepasst hat oder die Wirkung eines Schmerzmittels einsetzt.

2. Die Beständigkeit

Eins steht fest: Die Schmerzen kommen – ob nun auf leisen Sohlen oder mit donnernden Fanfaren. Sie nehmen keine Rücksicht auf Wochenenden, Urlaubs- und gesetzliche Feiertage. Sie können einen guten Tag in einen schlechten verwandeln und einen schlechten in einen grausamen. Natürlich gibt es Therapien, die Linderung verschaffen, die vielleicht sogar wieder ein temporäres Gefühl von Normalität zurückbringen – fast immer ist das aber erkauft mit Nebenwirkungen. Und manchmal kommen die Schmerzen trotzdem. Sie sind kein Virus, gegen das man sich immunisieren kann, kein Bakterium, das man nur ausmerzen muss. Körperliches und mentales Training sowie Medikamente können in bestimmten Fällen helfen. Doch diese widmen sich der Unterdrückung der Symptome, nicht aber der Bekämpfung der Ursache, deren Mechanismen medizinisch einfach noch nicht gut genug erforscht sind.

Trotz Aussicht auf Remission durch die Schulmedizin oder erlösenden Versprechen von manchen Alternativbehandlungen ist es oft halt so wie es ist: Der Schmerz ist gekommen, um zu bleiben. Er ist ein Teil von mir und wird es wohl auch bleiben, solange ich existiere. Wann immer ich meine Freundin in den Arm nehme, konzentriert einen wichtigen Text schreibe oder mich mit Sport ablenke: Ob ich es nun wahrnehme oder nicht, der Schmerz ist dabei und hinterlässt nicht selten die Vorstellung zurück, wie anders und besser all diese Situationen doch wären, wenn es ihn nicht gäbe.