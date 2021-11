Kolumne : Fünf Dinge, die am Pauschalurlaub (auf Mallorca) nerven

Ein Platz an der Sonne, zumindest wenn noch etwas frei ist am Strand von Arenal. Bild: dpa

Oktober 2021, im Zentrum der mallorquinischen Kleinstadt Felanitx. Mitten auf einem Platz steht ein Hähnchenwagen, ein älteres Pärchen verkauft hier ihre halben Hühner und Kaninchen am Grill, die Menschen stehen Schlange. Das Fett trieft, der Geruch erfüllt den Ort mit einer Authentizität, die Mallorca andernorts verloren hat. Nur einige Schritte weiter verkauft ein Markthändler bedenklich zusammengepferchte Haustiere, es wird Spanisch gesprochen, und die Kunden sind meist Einheimische. Trotz allem, es ist der himmlischste Ort auf Erden – zumindest an diesem einen Tag, der mich nach Felanitx führt.

Sicher, es ist nur ein öder Platz, kaum besser als der Hähnchenwagen vor meinem Getränkemarkt zuhause, aber es ist trotzdem tausendmal besser. Ich könnte hier stundenlang sitzen und zusehen, wie sich das Leben vor meinen Augen entfaltet. Nichts ist mir mehr Erlebnis als dieses, obwohl es nur schnöde Alltagsszenen sind. Reisen erfährt wieder den einfachen, nüchternen Sinn des Dabeiseins, ohne organisiert hingekarrt worden zu sein. Und des zufälligen Gefundenhabens, ohne darauf mit der Brechstange gestoßen worden zu sein. Ein kurzer Moment der Selbstbestimmung inmitten einer normierten Erlebnishölle namens Pauschalurlaub.

Moment, was ist da los? Klagen auf hohem Niveau? Und überhaupt, wer einen Pauschurlaub bucht, weiß, was ihn erwartet. Wie kann man so naiv sein? Stimmt alles, und doch: Dieser Urlaub auf Mallorca im Oktober 2021 ist ein Pauschalurlaub, der erste dieser Art meines Lebens. Eigentlich wollten wir nach Georgien oder ursprünglich sogar auf Rucksackreise gehen. Aber all die schönen Hochrisikogebiete fielen alleine schon wegen unseres ungeimpften Vierjährigen aus, außerdem wollten wir das medizinische Schicksal nicht herausfordern und vernünftig sein, was immer das heißt. Dann lieber zehn Tage Pauschalurlaub auf Mallorca, der Deutschen liebsten Ferieninsel. Eine Herausforderung der anderen Art. Und ja, es war nicht alles schlecht! Aber war alles gut?

1. Das normierte Erlebnis

Um kritische Kommentare vorwegzunehmen: Ja, die Insel ist schön, sie hat viele lohnenswerte Strände und Wandermöglichkeiten im Norden. Ich war auch schon mal vor Ort, 1994. Doch die touristische Vermessung dieser kleinen Welt und größten Insel der Balearen hat seitdem kaum etwas von ihrer Ursprünglichkeit zurückgelassen. Selbst das, was authentisch erscheint, wie das an sich lohnende Tramuntana-Gebirge, ist nur noch der Schatten seiner selbst, wenn die zehnte Schar funktionskleidungstragender Wanderer an einem vorüberzieht und daran erinnert: Overtourism ist nicht nur ein Problem Venedigs und Dubrovniks.

Darum wusste ich natürlich vorher. Aber offenbar bin ich dem Irrtum erlegen, die Vorzüge des Pauschaltourismus, die entspannte Anreise und die Transfers, zu nutzen, um sich dann abzusondern und sein eigenes Ding zu drehen. Das funktioniert aber kaum. Denn die Pauschalurlauberinfrastruktur dehnt sich aus und ergreift einen Landstrich nach dem anderen, wächst nach außen, wo sie dann allmählich ausdünnt – und man noch Orte wie Felanitx finden kann.