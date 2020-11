Kolumne : Fünf Dinge, die bei der Wohnungssuche nerven

Von den Mietpreisen will unsere Autorin gar nicht erst anfangen: Die Wohnungssuche in der Großstadt ist auch so schon nervenaufreibend – dreisten Mitinteressenten, absurd hohen Abschlagssummen und anderen Horrorgeschichten sei dank.

1. „Gemütliche und romantische Wohnung“

Julia Anton Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET F.A.Z.

Sie suchen eine schöne Wohnung? Kommen Sie nach Frankfurt! Hier ist es überall „gemütlich“, „stilvoll“ oder „romantisch“, manchmal sogar alles drei. Nur: Mit der Realität haben diese Beschreibungen oft so wenig zu tun, dass man nicht mal von einem Euphemismus sprechen kann. Was das soll, ist mir ehrlich gesagt nur bedingt klar: Spätestens, wenn ich zur Besichtigung komme, sehe ich doch, dass „gemütlich“ ein anderes Wort für „winzig“ ist, das Wohnzimmer mit Weitwinkelobjektiv fotografiert wurde, „stilvoll“ einen Fünfziger-Jahre-Bau mit marodem und muffigem Treppenhaus beschreibt und „romantisch“ ein Frankfurter Bad bedeutet. Ich kann es mir nur so erklären: Das ganze funktioniert ähnlich wie eine Fliegenfalle. Wenn nur genug Leute kommen, ist irgendwann jemand dabei, den die Wohnungssuche schon so zermürbt hat, dass er vor lauter Verzweiflung einfach kleben bleibt.

2. Die Horrorgeschichten der anderen

Man muss mir nichts schön reden. Der Wohnungsmarkt in Großstädten wie München, Berlin und eben Frankfurt ist hart umkämpft. Es ist hinlänglich bekannt, dass man hier einem Geduldsspiel rechnen muss und damit, entweder die eigenen Ansprüche runter- oder das Budget raufzuschrauben. Auf den Dialog, der folgt, wenn man von seiner Suche erzählt, könnte ich trotzdem gut verzichten: „Du Arme! Der Wohnungsmarkt ist Hölle! Ich habe neulich gelesen, dass ...“ Spätestens an dieser Stelle halte ich mir innerlich die Ohren zu: Ich will gar nicht wissen, wie viele Bewerber im Schnitt auf eine Wohnung in meinem bevorzugten Viertel kommen. Es sind viele, das reicht mir – zumal mir die genaue Zahl nicht weiterhilft (Ich habe sie leider trotzdem gehört: es sind mehr als 70. Und jetzt?). Am schlimmsten sind aber diejenigen, die an dieser Stelle ihre Horrorgeschichten auspacken: „Eine Bekannte von mir hat neulich ein halbes Jahr nach einer Wohnung in Frankfurt gesucht. Jetzt ist sie nach Dietzenbach gezogen.” Oder: „Meine Cousine hat 30 oder 40 Wohnungen besichtigt, bis sie etwas gefunden hat. Die Wohnung ist jetzt zwar etwas kleiner und hat noch kein fließendes Wasser, aber die Lage ist top!” Okay, bei letzterer habe ich etwas übertrieben. Aber so in etwa sahen die Albträume aus, die mir ähnliche Geschichten in den folgenden Nächten beschert haben.

3. Dreiste Mitinteressenten

Im Krieg und in der Liebe sind alle Waffen erlaubt, heißt es. Manch einer scheint das auch auf die Wohnungssuche zu beziehen. Tatsächlich scheint es zumindest in Sachen Liebe einige Parallelen zu geben: Vor der Besichtigung der vermeintlichen Traumwohnung ist man schnell mal ähnlich nervös wie vor dem ersten Date: Ist das Outfit in Ordnung? Sollte man lieber nochmal duschen? An Ort und Stelle versucht man dann mit Charme und einer witzigen Bemerkung zu punkten und mit vermeintlich originellen Smalltalk-Fragen sowie übertriebenem Lob für das Objekt der Begierde („Braune Fliesen! Meine Lieblingsfarbe!“) positiv in Erinnerung zu blieben. Klingelt das Telefon in den nächsten Tagen nicht, beschleichen einen Selbstzweifel. Woran lag's? Warum mochte der andere mich nicht? Um eine solche Ablehnung zu vermeiden, scheint das Liebesgleichnis manch einen jedenfalls zu motivieren, zu unlauteren Mitteln zu greifen: Als ich eine herrliche Altbauwohnung im Frankfurter Nordend besichtigte (das Lob für das Parkett war nicht übertrieben), fragte ein Mitinteressent den Makler, ob er seine Chancen steigern könnte, wenn er die Courtage übernehmen würde. Ich weiß nicht, was ich dreister fand: den Bestechungsversuch an sich oder die Tatsache, dass er es völlig unverhohlen probierte, während ich daneben stand. Immerhin: Ähnlich wie wohl bei den meisten Dates lief der Versuch ins Leere – der Makler lehnte ab.