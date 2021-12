Kolumne : Fünf Dinge, die an Wunschzetteln nerven

Weihnachten, das Fest der Liebe. Und, sehen wir der Wahrheit ins Auge: das Fest der Geschenke. Nicht umsonst ist die Weihnachtszeit die beste Zeit für den Einzelhandel. Das richtige Geschenk für seine Lieben zu finden ist nicht immer einfach. In meiner Familie gibt es deshalb die Tradition, dass alle einen kitschigen Wunschzettel schreiben und zeitnah im Elternhaus aufhängen. In streng geheimen Absprachen wird dann ausgemacht, wer sich welchen Wünschen annimmt. Im Idealfall wird noch ein Foto der Wunschzettel in die Familiengruppe auf Whatsapp geschickt, damit auch jeder vorbereitet ist. Das erleichtert die Geschenkesuche natürlich erheblich, das muss ich als Mensch, der nicht viel für Weihnachten übrig hat, anerkennen. Wer hat in diesen stressigen Zeiten schon Zeit, sich ausführlich mit Geschenken zu befassen? Auch wenn ich weiß, dass ich mich glücklich schätzen kann, überhaupt einen Wunschzettel schreiben zu dürfen, finde ich trotzdem fünf Dinge an ihnen ganz besonders nervig.

1. Der Zwang, sich Wünsche auszudenken

Ich muss jedes Jahr aufs Neue angestrengt überlegen, was ich in diesem Jahr auf meine Wunschliste setzen möchte. Nur in seltenen Fällen habe ich einen konkreten Wunsch für etwas. Das liegt vor allem daran, dass ich mir Dinge, die ich haben will oder brauche, in der Regel selbst kaufe. Ich bin einfach praktisch veranlagt. Oder ich wünsche mir einfach nichts, was mit Geld gekauft werden kann. Früher habe ich über solche Leute gelacht, heute bin ich eine von ihnen.

Nun darf der Wunschzettel aber nicht leer bleiben und sich bloß Geld zu wünschen, wird in meiner Familie nicht gern gesehen. Also muss ich mir etwas überlegen. Nicht zu teuer sollte es sein, aber es darf auch nicht zu wenig kosten. Und am besten ist es etwas Sinnvolles. Da ich leider dazu tendiere, alles auf den letzten Drücker zu erledigen und den Brief um kurz vor der von der Familie gesetzten Deadline nach Hause zu schicken, verbringe ich oft eine hektische Stunde damit, mir etwas zu überlegen und dann aufzuschreiben – nur damit mir dann ein paar Tage später einfällt, was ich eigentlich gut gebrauchen könnte.

2. Mehr Einkaufsliste als Wunschzettel

Wenn ich so in mich gehe und überlege, was ich mir denn in diesem Jahr zu Weihnachten wünschen kann, stöbere ich oft im Internet bei meinen liebsten Onlineshopping-Anbietern nach Accessoires oder Make-up. Habe ich etwas gefunden, schreibe ich den Artikel auf und speichere den Link zum Produkt in meinen Notizen am Handy, damit ich sie anschließend meiner Familie schicken kann. So wird der Weg zum Geschenk so einfach wie möglich. Ich habe deshalb oft das Gefühl, eine Einkaufsliste und keinen Wunschzettel geschrieben zu haben. Werden Wünsche nur vage formuliert, wird ein Link zum Produkt oder eine genauere Beschreibung des Gewünschten gefordert. Es gibt also kein Entrinnen vor der Wunschzettel-Einkaufsliste. Natürlich spart das den Schenkenden Zeit. Und wer hat die schon heutzutage? Aber geht so nicht auch der Gedanke an das Anderen-eine-Freude-Machen verloren?

3. Keine Überraschung unterm Baum

Unsere Wunschzettel sind traditionellerweise eher kurz und knapp gehalten. Deshalb geht meist auch jeder Wunsch in Erfüllung. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin sehr dankbar dafür und freue mich auch über jedes einzelne Präsent unter dem Weihnachtsbaum. Aber ich bin eben nicht mehr aufgeregt oder gespannt, was mich erwarten wird. Schließlich kenne ich meine Geschenke, manchmal habe ich sie sogar selbst mit besorgt. Und darin liegt für mich das Problem. Ich liebe Überraschungen. Die kitzelige Ungewissheit, was mich erwarten wird. Das Unerwartete, wenn ein Geschenk genau ins Schwarze getroffen hat.

4. Der Druck, genau das Gewünschte vom Wunschzettel zu schenken

Die Kürze unserer Wunschlisten erleichtert das Besorgen der Geschenke ungemein. Auch die Aufteilung, wer sich um was kümmert ist schnell getan. Aber weil die Wunschzettel so kurz sind, habe ich das Gefühl, die Einkaufsliste, äh den Wunschzettel, genau abarbeiten zu müssen. Natürlich könnte ich mich auch über die Wünsche hinwegsetzen und mir ein eigenes Geschenk überlegen. Dabei besteht aber die Gefahr, den anderen zu enttäuschen. Und das möchte ich keinesfalls, schließlich steht der Wunsch in der Regel nicht grundlos auf dem Zettel.

5. Die Magie des Schenkens geht verloren

Doch am meisten nervt mich an Wunschzetteln, dass die Magie des Schenkens verloren geht. Sollte ein Geschenk nicht zeigen, dass an den anderen gedacht wurde, dass ihm zugehört wurde, dass er beachtet wurde? Dass man ihm etwas Gutes tun wollte? Ich liebe es, anderen Menschen eine Freude zu machen. Ich schenke sehr gern, oft kann ich es kaum erwarten, das Geschenk zu überreichen. Das Aussuchen der eigenen Geschenke und das Abarbeiten einer Einkaufsliste nehmen mir aber die Freude daran. Und vor allem zeigt es der beschenkten Person auch nicht, dass man ihr zugehört hat, als sie davon erzählte, irgendwann einmal einen Fallschirmsprung machen zu wollen oder dass sein Schlüsselanhänger kaputt gegangen ist.

Mehr zum Thema 1/

Mir fehlt der persönliche Gedanke hinter einem Geschenk, wenn es von einem Wunschzettel stammt. Es ist viel zu einfach, Wünsche zu erfüllen, wenn sie schon aufgelistet sind. Ein Klick auf einen Link ist schnell getan. Aber noch lieber würde ich meinen Liebsten im kommenden Jahr gut zuhören und aufhorchen, wenn sie erzählen, was sie brauchen können – und dann beim Auspacken in ihre überraschten Gesichter sehen.