Sonderstatus Mami-Freundschaft : Fehlt mir denn etwas?

Hätte ich in diesen Zeiten einen Wunsch frei, wäre es folgender: Ich beame mich nach Hamburg an den hölzernen Küchentisch der Freundin, bei der ich mich immer so willkommen und aufgehoben fühle. Sie hat noch drei weitere Frauen eingeladen, wir haben ein Glas Wein vor uns, lachen, fallen einander ins Wort, hören uns aber auch aufmerksam zu, suchen irgendwann nach Schokoladenresten und haben, wenn wir uns spät in der Nacht mit einer Umarmung verabschieden, raue Stimmen vom vielen Quatschen.

Meinen Freundinnen fühle ich mich tief verbunden, sie sind eine wichtige Konstante in meinem Leben, und es würde mich schwer treffen, eine von ihnen zu verlieren. Das geht vielen Frauen so. Auch unsere Autorin Stefanie von Wietersheim schrieb vor zwei Wochen unter dem Titel „Davon haben Männer keine Ahnung“ über die Bedeutung von Freundschaften. Sie erzählte von einem Treffen mit acht Freundinnen um die 50 in Berlin, von den Gesprächen, die geführt wurden, schwärmte von dem Band zwischen sich und den anderen.

Obwohl mir das so vertraut ist, wurde ich bei der Lektüre des Textes immer ungläubiger. Denn in der Liebeserklärung an ihre Freundinnen spielte das „Mami-Sein“, wie es die Autorin selbst nennt, die wichtigste Rolle. Sie schrieb, alle Frauen, die in Berlin für eine Auszeit zusammenkamen, führten ihr Leben engagiert, mit Höhen und auch Tiefen, manchmal weniger selbstbestimmt als gewünscht. „Aber vor allem kämpfen und lieben sie für ihre Kinder – und das verbindet uns mit einem unsichtbaren stählernen Band, von dessen Struktur und Stärke Männer überhaupt keine Ahnung haben.“ Und sie fuhr fort: „Das liegt sicher daran, dass die körperliche Erfahrung von Geburt und Mutterschaft etwas ist, was Überlebensmechanismen aktiviert. Als Mutter geht es in manchen Momenten um Leben und Tod. Oder um die Angst vor Leben und Tod. Tag und Nacht, in unseren Träumen und Albträumen. Und deshalb hat das Freundschaftsband der Mütter durchaus etwas Ausschließendes, Trennendes, Radikales. Auch nach den Babyjahren.“

Fühlen sich meine Freundinnen mit mir weniger verbunden?

Für mich, die ich zwar immerhin Frau, aber kinderlos bin, transportieren diese Zeilen wahrlich eine ausschließende Botschaft. Fühlen sich meine Freundinnen, die Mütter sind, untereinander enger verbunden als mit mir? Kann ich mich weniger in meine Freundinnen hineinversetzen, weil mir die Geburts- und Muttererfahrung fehlt, ich nicht weiß, wie sich bedingungslose Liebe anfühlt? Führe ich mit den beiden ebenfalls kinderlosen Frauen aus meinem Freundinnenkreis andere Beziehungen als mit den Müttern? (Auflösung vorab: Nein, sie sind nur verfügbarer.)

Da ich nun eindeutig nicht die am besten geeignete Person bin, um die getroffenen Feststellungen über das Besondere an Mütterfreundschaften zu hinterfragen, schrieb ich vier Freundinnen zwischen Mitte dreißig und Ende vierzig, alle mit jeweils zwei Söhnen im Alter zwischen vier und zwölf gesegnet, eine E-Mail und fragte: Unterscheiden sich die Freundschaften, die ihr mit Müttern habt, von denen mit kinderlosen Frauen? Falls ja, inwiefern?

Bevor ich mit den Antworten fortfahre, ein schneller Zwischenruf an alle Väter: Die Pauschalität, mit der Ihnen im Plädoyer für Mami-Freundschaften die Bereitschaft abgesprochen wird, sich in vergleichbarer Weise um die eigenen Kinder zu kümmern wie die Mütter, finde ich erstaunlich. In meinem Umfeld glänzen die Väter nicht durch Abwesenheit.