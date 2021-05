Drei wärmende Düfte : Gegen den Frühlingsblues

Der Frühling war seit Jahrzehnten nicht mehr so kalt. Nein, das kommt uns nicht nur beim täglichen Blick aufs Thermometer so vor, das belegt auch die Auswertung des Deutschen Wetterdienstes. „Kältester April seit 40 Jahren“ hieß es dort und die Bilanz für den Mai dürfte wohl ähnlich ausfallen. Wenn’s draußen nicht warm wird, kann man es sich immerhin drinnen gemütlich machen – die Technik beherrschen wir ja seit dem Herbst, besonders Düfte können dabei helfen.

Encens 9 von Le Labo

Wir dachten, der Duftkerzenvorrat müsste nur für den Winter reichen. Als hätte das amerikanische Nischenduftlabel „Le Labo“ geahnt, dass warme Düfte auch im Frühjahr noch begehrt sein würden, brachte es im Mai die Kerze „Encens 9“ heraus. Die blickt weit in die Parfumgeschichte zurück, in jene antike Zeit, als Parfum tatsächlich noch „par fume“, also durch Rauch beziehungsweise durch das Verbrennen aromatischer Hölzer und Harze, entstand.

Rund um den Weihrauch (nichts anderes heißt „Encens“), der früher einmal wertvoller gehandelt wurde als Gold, schlängelt sich der Duft dieser Kerze. Um das Wohnzimmer nicht gleich in eine Kirche zu verwandeln und Bilder vom Weihnachtsfest heraufzubeschwören, runden Harze und Amber den Kerzenduft ab, nehmen das Sakrale. Was bleibt, ist duftige Wärme, die von fernen Ländern erzählt.

Musc Ravageur von Frederic Malle

Als der Parfumeur Maurice Roucel vor 20 Jahren den Duft „Musc Ravageur“ für Frederic Malle entwarf, war es ein kleiner Skandal: sinnliche Opulenz, die sich rein auf Amber und Moschus konzentrierte, keine Blütenakkorde, keine Blumenessenzen. Nur kurz flackern Bergamotte und Mandarine auf, um sofort von Vanille und Zimt und eben Moschus und Amber verdrängt zu werden. Wie es gelingt, dass solche olfaktorische Wucht nicht ins Vulgäre abgleitet, bleibt Roucels Geheimnis.

Kann man das heute noch tragen? Mehr denn je. Das Arbeiten zuhause hat ja auch das Parfumtragen wieder zu einem ganz privaten Vergnügen gemacht. Warum sollte man sich da nicht auch die Extravaganz gönnen, zu sinnlichen Düften zu greifen. Das Homeoffice birgt zudem den Vorteil, dass nicht mal die Kollegen sich über die warme Duftwolke beschweren können, die einen umhüllt wie ein Kaschmirpullover. Wem das zu gewagt ist, der nimmt die zum Duft passende Duschcreme ins Bad, auch die hilft mit Vanille, Moschus und einem Hauch Patschuli gegen Regenwetter.

Open Skies von Byredo

Wer das Reisen im vergangenen Jahr vermisst hat, kennt das Gefühl, das Byredo-Gründer Ben Gorham versucht hat einzufangen. „Open Skies“ ist eine Hommage an die flüchtigen Momente des Unterwegsseins, den verträumten Blick aus dem Flugzeugfenster und die Transiträume, die man während der Pandemie nicht betreten konnte. „Der leere Raum zwischen den Orten“, wie Gorham es formuliert.

Aus der runden schlichten Flasche steigt also kein exotischer Gewürzeskapismus auf. Vielmehr eine sehnsuchtsvolle Erinnerung an die Weite des Horizonts und die Vorfreude auf zukünftige Abenteuer: spritzige Pomelo geht in den beruhigenden grünen Duft von Hanfblättern über, Vetiver und Palo Santo hüllen die Noten mit weicher Holzigkeit ein und schwarzer Pfeffer verleiht leichte Würze. Mit dem limitierten Duft lässt es sich dann auch aushalten, bis die zweite Impfung das Reisen wieder in greifbare Nähe rückt.