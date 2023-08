Katja fühlte sich einsam. Sie war Ende 2019 für einen neuen Job von München nach Mainz gezogen. Am Anfang fuhr sie an den Wochenenden noch oft in ihre alte Heimat – dann kamen Corona und der Lockdown. Ihre Freunde sah die 29-Jährige (die wie die anderen jungen Frauen in diesem Text eigentlich anders heißt) nur noch über Skype oder Zoom.

Alexandra Dehe Redakteurin der digitalen Ausgabe der F.A.Z. Folgen Ich folge

Mit ihren Arbeitskollegen hatte sie nur beruflichen Kontakt, wusste aber, dass sie wohl vorerst auch keine anderen Menschen kennenlernen würde. Die Tatsache, dass sie allein wohnte und Single war, machte es nicht leichter. Den Austausch, nach dem sie sich im realen Leben sehnte, suchte sie über Social Media. Sie folgte vielen ihrer Arbeitskollegen auf Instagram. Von einer Kollegin, die auf der Plattform sehr aktiv war, markierte Katja einige Beiträge mit einem „Gefällt mir“ und begann, regelmäßig auf deren Storys zu antworten. Die beiden tauschten immer mal wieder unverfängliche Nachrichten miteinander aus und verabredeten sich schließlich zu einem Spaziergang.