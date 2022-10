Aktualisiert am

„Eine Affäre rührt an eine unbewusste Sehnsucht“

Sexualtherapeut Ulrich Clement : „Eine Affäre rührt an eine unbewusste Sehnsucht“

Sexuelle Sehnsucht kann eine Ursache für einen Seitensprung sein - aber auch eine Ausrede. Bild: Picture Alliance

Wenn einer fremdgeht, ist angeblich immer etwas in der Beziehung faul. Der Paar- und Sexualtherapeut Ulrich Clement sagt: Das stimmt nur manchmal. Warum also tun wir uns das an? Und wie kommt man darüber hinweg?