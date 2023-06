In einer Partnerschaft betrogen zu werden ist schmerzhaft. Aber was heißt Betrug überhaupt? Wie kann man Untreue vermeiden? Und kann ein Seitensprung eine Beziehung auch bereichern?

Birte Conradi war an einem sonnigen Frühlingstag mit ihrem Mann in Köln unterwegs, als plötzlich eine Frau mit Kind, die sie noch nie gesehen hatte, auf sie zukam und das Kind ihren Mann freudig und wie eine sehr vertraute Person begrüßte. „Die Situation war so seltsam, dass ich wusste: Hier läuft was, von dem ich keine Ahnung habe“, erinnert sich Conradi, 61, die eigentlich anders heißt. Zwei Tage später gestand ihr Mann ihr, dass er in die Frau verliebt sei und sie selbst jahrelang betrogen hatte, nicht nur mit dieser, sondern mit mehreren Frauen, unter ihnen auch eine gemeinsame Bekannte. „Es war ein absoluter Rauswurf aus dem Paradies, ein absoluter Vertrauensbruch. Ich fühlte mich hintergangen und sehr verletzt und habe nur noch geheult“, sagt Conradi.

Katrin Hummel Redakteurin im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.





Allerdings hatten sie und ihr Mann einander gar keine ewige Treue geschworen, sondern sie hatten sich 28 Jahre zuvor darauf geeinigt, einander nicht einzuengen. „Ich war immer davon ausgegangen, dass er flirten würde und auch mal Sex hätte“, sagt Conradi, die ihm ihrerseits immer treu war. „Aber dass er eine längerfristige Beziehung eingegangen ist hinter meinem Rücken und ein Doppelleben geführt hat – das war kränkend und demütigend.“