Promotion mit 77 Jahren : „Viele merken nicht, welche Kräfte in ihnen stecken“

Herr Steinthaler, Sie haben im Alter von 77 Jahren gerade Ihre Promotion ab­ge­schlossen. Warum haben Sie sich das noch angetan?

Ich habe ein sehr glückliches Leben geführt und tue es immer noch. Ich habe das Ge­fühl, dass ich das Altern im Griff habe. Darüber habe ich viel nachgedacht. Ist das nun eine subjektive Erfahrung, oder kann ich die auch objektivieren?

War der Wunsch zu promovieren schon länger da?

Ja. Ich habe mit 33 Jahren schon einmal die Chance gehabt, eine Promotion zu schreiben. Damals hatte ich mein zweites Studium, Psychologie, mit dem Diplom ab­geschlossen. Davor habe ich Pädagogik studiert. Ich war also geistig aufgefüllt und bereit durchzustarten. Aber es gab keine Möglichkeit, weil die Forschungsgelder fehlten. Damals habe ich mir gesagt: „Du bist schon so alt. Du musst jetzt Geld verdienen.“ Ich wollte eine Familie gründen und mit beiden Beinen im Leben stehen. Also habe ich eine Stelle in der Pharmazie angetreten. Als Ausbildungsleiter habe ich Mitarbeiter eingestellt und geschult, die Psychologie an den Mann gebracht. Der Gedanke, geistig zu arbeiten, ist über die Jahre in mir geschlummert wie ein Samen in der Erde. Er hat darauf gewartet, dass sich irgendwann eine Chance ergibt.