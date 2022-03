Ballettstar Michaela DePrince : „Ich dachte, mein Leben sei zu Ende“

Frau DePrince, Sie wurden als Mabinty Bangura im Westen Afrikas geboren. Wo­ran erinnern Sie sich, wenn Sie an Ihre Kindheit denken?

Ich wurde während des Bürgerkriegs in Sierra Leone geboren. Mit drei Jahren wurde ich Waise, mein Vater wurde von Rebellen umgebracht, kurz danach starb meine Mutter an Unterernährung. Sie hatte das bisschen, was wir hatten, mir gegeben. Ich hatte nur noch einen Onkel, der mich nicht wollte. So landete ich im Waisenhaus in der Stadt Kenema.

Wurde Ihnen dort echte Fürsorge zuteil?