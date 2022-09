Farben liegen also nicht nur im Auge des Betrachters, sondern auch im Gehirn. Jägle erklärt, wie die Brille meinen Augen oder besser meinem Gehirn nun einen Streich spielen kann: „Sie filtert spezielle Wellenlängen aus dem Licht heraus, damit Sie eine eindeutige Farbe erkennen können.“ Die Technologie des Münchner Herstellers sorgt also dafür, dass aus dem roten Schild grüne Wellenlängen, also der störende Farbton, herausgefiltert werden. Folglich sehe ich Rot. Logisch.

Aber wie kann ich nun sicher sein, dass dieses Rot auch das ist, das alle anderen Menschen sehen? „Da können Sie gar nicht sicher sein“, antwortet der Ophthalmologe. Aber immerhin könne ich es nun deutlich als Rot erkennen. Die Wellenlänge liegt also in einem Bereich, in dem auch normalsichtige Menschen den Farbton sehen.